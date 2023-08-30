”Прихопили” частину РФ: у Китаї оприлюднили оновлені карти
Китайський державний сайт Картографічний сервіс стандартних карт оприлюднив новий комплект географічних карт за 2023 рік, на яких Великий Уссурійський острів визнається повністю китайською територією.
На це звернули увагу російські пропагандисти.
– Великий Уссурійський острів залишався спірною територією Росії та КНР протягом останніх 100 років. У 2008 році країни уклали договір, розділивши острів навпіл, але на нових картах у Китаї це не вказано, — йдеться у повідомленні РБК.
Великий Уссурійський острів розташований на річці Амур у Хабаровському краї РФ. На офіційній китайській карті він зазначений як “найсхідніша точка країни”.
– Суперечка за контроль над островом точилася між Росією і Китаєм із 1860 року: кордон між державами було проведено прикордонною річкою Амур, а статус островів був невизначеним. Великий Уссурійський разом із сусіднім островом Тарабаровим і дрібними островами, що їх оточують, у 1920-1930-ті роки були “взяті під охорону” радянськими військами. Після розпаду СРСР обидва острови залишилися під контролем Російської Федерації, — зазначають у РБК.
Проросійське видання зазначає, що 2004 року президент РФ Володимир Путін уклав угоду про передання КНР західної частини Великого Уссурійського (170 кв. км), островів Тарабарова, Виноградова, Корейського і Ромашкіна. Тоді експерти заявляли, що це хід для зміцнення “стабільності російсько-китайських відносин”.