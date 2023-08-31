Аналітики ISW пояснили, чому російська ППО не відбила атаку дронів у Пскові

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що чотири російські літаки Іл-76 знищено в ніч проти 30 серпня під час удару безпілотників по аеродрому в Псковській області, оскільки Кремль зосередив системи ППО на підступах до Москви.

– Можливо, російські війська зосередили свою ППО на прикритті Москви і якимось чином пропустили незвично велику кількість БпЛА, які завдали ударів по аеродрому у Пскові, – йдеться у звіті ISW.

На їхню думку, безпілотники, які російська ППО збила над шістьма іншими областями, ймовірно, прямували до Москви або Псковської області.

Такі висновки вони зробили із заяви мера столиці РФ Сергія Собяніна, який повідомив про нібито відбиття масованої атаки безпілотників на Центральний федеральний округ (велика адміністративна область, що охоплює Москву, але не Псков) і що принаймні один із них прямував до Москви.

– Це може свідчити про те, що російська влада спочатку вважала: безпілотники мали завдати удару по Москві або регіону навколо неї, – наголошують аналітики.

Водночас атака дронів викликала критику кремлівських пропагандистів і “військкорів” щодо нездатності Міноборони РФ захистити військові об’єкти, зокрема за те, що вони не тримають дорогі військові літаки в ангарах.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що під час нічної атаки на аеродром у російському місті Псков було знищено чотири транспортні літаки Іл-76.

Джерело : ISW

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