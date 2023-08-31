Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Статті
Дев’ята річниця кривавого серпня: головні факти про Іловайський котел
У Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка під час перевірки авто
У бою на Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів – речник бригади
Помилка – це єдиний варіант: як могла статися авіакатастрофа, в якій загинули Джус, Проказін і Мінка
Скандальний удар у п’ятому раунді: WBA винесла вердикт щодо бою Усик – Дюбуа
Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Аналітики ISW пояснили, чому російська ППО не відбила атаку дронів у Пскові

Аналітики ISW пояснили, чому російська ППО не відбила атаку дронів у Пскові
Фото: Getty Images

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що чотири російські літаки Іл-76 знищено в ніч проти 30 серпня під час удару безпілотників по аеродрому в Псковській області, оскільки Кремль зосередив системи ППО на підступах до Москви.

– Можливо, російські війська зосередили свою ППО на прикритті Москви і якимось чином пропустили незвично велику кількість БпЛА, які завдали ударів по аеродрому у Пскові, – йдеться у звіті ISW.

На їхню думку, безпілотники, які російська ППО збила над шістьма іншими областями, ймовірно, прямували до Москви або Псковської області.

Такі висновки вони зробили із заяви мера столиці РФ Сергія Собяніна, який повідомив про нібито відбиття масованої атаки безпілотників на Центральний федеральний округ (велика адміністративна область, що охоплює Москву, але не Псков) і що принаймні один із них прямував до Москви.

– Це може свідчити про те, що російська влада спочатку вважала: безпілотники мали завдати удару по Москві або регіону навколо неї, – наголошують аналітики.

Водночас атака дронів викликала критику кремлівських пропагандистів і “військкорів” щодо нездатності Міноборони РФ захистити військові об’єкти, зокрема за те, що вони не тримають дорогі військові літаки в ангарах.

Читайте також
Ушкоджено поверхню біля крил: супутникові знімки після атаки дронів на аеродром у Пскові
Аналітики ISW пояснили, чому російська ППО не відбила атаку дронів у Пскові

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що під час нічної атаки на аеродром у російському місті Псков було знищено чотири транспортні літаки Іл-76.

Джерело: ISW
Безпілотники, Війна в Україні, Вибух, Дрони, Російська агресія, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На Херсонщині окупанти викрадають людей, а потім вимагають викуп – Соболевський
російські окупанти
США перекидають в Європу дві ескадрильї носіїв ядерної зброї F-35 – The Telegraph
винищувач F-35
Проходять випробування: в Україні розробили дрон-аналог російських Ланцетів
дрон зсу
Українці вкотре перевершують очікування: Столтенберг про контрнаступ
Аналітики ISW пояснили, чому російська ППО не відбила атаку дронів у Пскові
ЗСУ знищили 610 окупантів та спалили 31 ворожу артсистему – Генштаб
Бої на фронті
Ігри
Відео
Частини тіл росіян розкидало на дерева: полонені окупанти божаться не повертатися в Україну

Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.

Андрій Почтєв
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.08.2023)
Аналітики ISW пояснили, чому російська ППО не відбила атаку дронів у Пскові
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (30.08.2023)
Аналітики ISW пояснили, чому російська ППО не відбила атаку дронів у Пскові
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (30.08.2023)
Аналітики ISW пояснили, чому російська ППО не відбила атаку дронів у Пскові
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (30.08.2023)
Аналітики ISW пояснили, чому російська ППО не відбила атаку дронів у Пскові
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь