Чому РФ намагалася масовано вдарити по Києву минулої ночі – пояснення аналітиків
У ніч на 30 серпня Російська Федерація намагалася завдати масованих ударів по Києву крилатими ракетами й ударними дронами-камікадзе. Востаннє схожа атака була весною 2023 року.
На цьому акцентують експерти американського Інституту вивчення війни, які у звіті проаналізували чергову російську атаку.
– Цей російський удар був значно більшим, аніж інші за останні тижні. Ймовірно, став помстою за українські удари по Московській і Псковській областях раніше вночі, – йдеться у повідомленні ISW.
Нещодавно російські війська запустили 28 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555 і Х-55 з літаків на авіабазі Енгельс у Саратовській області та на Каспійському морі, а також 16 безпілотників Shahed із Краснодарського краю і Курської області.
Сили протиповітряної оборони знищили всі 28 крилатих ракет і 15 безпілотників. За даними з відкритих джерел, лише у небі над Києвом українські захисники збили понад 20 повітряних цілей.
Джерело: ISW
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв