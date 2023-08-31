Чому РФ намагалася масовано вдарити по Києву минулої ночі – пояснення аналітиків

У ніч на 30 серпня Російська Федерація намагалася завдати масованих ударів по Києву крилатими ракетами й ударними дронами-камікадзе. Востаннє схожа атака була весною 2023 року.

На цьому акцентують експерти американського Інституту вивчення війни, які у звіті проаналізували чергову російську атаку.

– Цей російський удар був значно більшим, аніж інші за останні тижні. Ймовірно, став помстою за українські удари по Московській і Псковській областях раніше вночі, – йдеться у повідомленні ISW.

Нещодавно російські війська запустили 28 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555 і Х-55 з літаків на авіабазі Енгельс у Саратовській області та на Каспійському морі, а також 16 безпілотників Shahed із Краснодарського краю і Курської області.

Сили протиповітряної оборони знищили всі 28 крилатих ракет і 15 безпілотників. За даними з відкритих джерел, лише у небі над Києвом українські захисники збили понад 20 повітряних цілей.

Джерело: ISW

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