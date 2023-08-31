Мільярди у військовий гаманець Путіна: ЄС хоче закупити рекордні обсяги скрапленого газу в РФ

Цього року Євросоюз має намір імпортувати рекордні обсяги скрапленого природного газу (СПГ) з Росії, незважаючи на те, що до 2027 року планується відмова від російського викопного палива.

Як пише Financial Times, за підсумками перших семи місяців цього року Бельгія та Іспанія стали другим і третім за величиною покупцями російського СПГ після Китаю. Це випливає з аналізу галузевих даних, проведених неурядовою організацією Global Witness.

Загалом за період із січня до липня поточного року обсяг імпорту переохолодженого газу в ЄС зріс на 40% порівняно з аналогічним періодом 2021 року, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Цей стрибок відбувся з низької бази, оскільки до війни в Україні ЄС не імпортував значних обсягів СПГ через залежність від російського трубопровідного газу.

Однак це зростання набагато різкіше, ніж середньосвітове зростання імпорту російського СПГ, яке за той самий період становило 6%, зазначає Global Witness.

Аналіз, проведений неурядовою організацією, ґрунтується на даних галузевої аналітичної компанії Kpler, які засвідчили, що ЄС імпортує приблизно на 1,7% більше російського СПГ, ніж торік, коли імпорт сягнув рекордного рівня.

За даними Global Witness, вартість СПГ, імпортованого з січня по липень за цінами спотового ринку, склала €5,29 млрд.

– Це шокує, що країни ЄС докладали стільки зусиль, щоб відучити себе від трубопровідного російського викопного газу, а в результаті замінили його на експортний еквівалент. Неважливо, чи йде газ трубопроводом, чи морем – це все одно означає, що європейські компанії надсилають мільярди у військовий гаманець Володимира Путіна, – сказав Джонатан Норонья-Гант, старший співробітник Global Witness, що займається питаннями викопного палива.

Більша частина російських обсягів ufpf надходить зі спільного підприємства Ямал СПГ, контрольний пакет акцій якого належить російській компанії Новатек. Інші частки належать французькій TotalEnergies, китайській CNPC і китайському державному фонду. Підприємство звільнене від експортних мит, але обкладається податком на прибуток.

FT зазначає, що крім того, що в результаті Росія отримує мільярди євро доходів, в той час як ЄС продовжує посилювати санкції проти Москви, рівень імпорту залишає ЄС вразливим перед будь-яким раптовим рішенням Кремля скоротити поставки, як це було зроблено в минулому році щодо трубопровідного газу.

Алекс Фролі, старший аналітик із СПГ консалтингової компанії ICIS, заявив, що “довгострокові покупці в Європі кажуть, що продовжуватимуть брати законтрактовані обсяги, якщо це не буде заборонено політиками”. Він додав, що заборона ЄС на імпорт призведе до деяких перебоїв у морських перевезеннях, оскільки доведеться перебудовувати глобальні торговельні схеми, “але в кінцевому підсумку Європа зможе знайти інших постачальників, а Росія – інших покупців”.

Видання зазначає, що Бельгія імпортує великі обсяги російського ЗПГ, оскільки її порт Зебрюгге є одним із небагатьох європейських пунктів перевалки ЗПГ із танкерів льодового класу, що використовуються в умовах Крайньої Півночі, на звичайні вантажні судна.

За словами аналітиків, іспанська компанія Naturgy і французька Total також мають чинні контракти на постачання великих обсягів російського СПГ.

При цьому політики ЄС закликають європейські компанії не купувати російський СПГ.

Міністр енергетики Іспанії Тереза Рібера, уряд якої головує в ЄС на ротаційній основі протягом шести місяців, заявила в березні, що ЗПГ повинен бути підданий санкціям, додавши, що ситуація, яка склалася, є “абсурдною”.

Кадрі Сімсон, комісар ЄС з енергетики, заявив, що блок “може і повинен повністю позбутися російського газу якомога швидше, не забуваючи при цьому про надійність постачань”.

Як пише FT, офіційні представники ЄС зазначають, що до 2027 року планують повністю відмовитися від російського палива, але попереджають, що пряма заборона на імпорт СПГ може призвести до енергетичної кризи, подібної до минулорічної, коли ціни на газ в ЄС досягли рекордних значень і перевищили €300 за мегават-годину.

За словами одного з чиновників, незважаючи на те, що європейські газові сховища заповнені більш ніж на 90% напередодні зими, зберігається “сильна нервозність” у разі подальшого скорочення поставок.

За даними Kpler, у період із січня до липня на частку російського ЗПГ припало 21,6 млн. або 16% від загального обсягу імпорту ЗПГ до ЄС у розмірі 133,5 млн. куб. м (що еквівалентно 82 млрд. куб. м природного газу), що робить його другим за величиною постачальником рідкого палива в ЄС після США.

У березні міністри енергетики внесли до нових правил, що регулюють газовий ринок блоку, пункт, що дає змогу урядам заборонити російським і білоруським компаніям резервувати потужності на інфраструктурі ЗПГ в ЄС у спробі знайти законний спосіб запобігти імпорту.

Однак для того, щоб ця пропозиція набула чинності, її необхідно узгодити з Європейським парламентом.

Хеннінг Глойстейн, директор відділу енергетики, клімату та ресурсів Eurasia Group, вважає, що ймовірність того, що цієї зими урядам доведеться віддавати накази про зупинення промислових підприємств через брак газу, “близька до нуля”.

За словами Глойштейна, ЄС має скоротити споживання газу ще на 10%: “Якщо ми структурно не скоротимо споживання газу на 10-15%, ми ризикуємо повторювати ці перегони (за поставками, – Ред.) щороку”.

Джерело : Financial Times

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