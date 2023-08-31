Німеччина збирається реформувати розвідку та провести точкову перевірку через шпигунів РФ

Німеччина збирається реформувати Федеральну розвідувальну службу.

Уряд країни хоче перевірити речі та смартфони силовиків, повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Уряд Німеччини зважився змінити закон, який регулює діяльність Федеральної розвідувальної служби країни у відповідь на діяльність російських шпигунів. Втім, цю реформу ще має схвалити парламент ФРН.

Зазначається, що для протидії шпигунству в лавах розвідки планується проводити точкові перевірки. Оглядати можуть автомобілі та сумки співробітників, також ідеться про перевірки особистих смартфонів.

У проєкті закону йдеться, що проведення таких перевірок має виявляти можливу шпигунську діяльність ворожих спецслужб на ранній стадії.

Нагадаємо, кілька тижнів тому стало відомо, що у Лондоні затримали трьох російських шпигунів.

Вони проживали у Великій Британії понад 10 років за підробними документами.

Зокрема, у них виявили паспорти, посвідчення особи та інші документи громадян Великої Британії, Болгарії, Франції, Італії, Іспанії, Хорватії, Словенії, Греції та Чехії.

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