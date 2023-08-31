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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Ушкоджено поверхню біля крил: супутникові знімки після атаки дронів на аеродром у Пскові

Ушкоджено поверхню біля крил: супутникові знімки після атаки дронів на аеродром у Пскові
Фото: Getty Images

Оприлюднено перші супутникові знімки після атаки українських безпілотників на аеродром біля російського Пскова, де було пошкоджено літаки Іл-76.

Відповідні супутникові знімки Planet Labs оприлюднили журналісти проєкту Схеми. На кадрах можна побачити, що пошкоджено щонайменше 2 літаки типу Іл-76 в ніч з 29 на 30 серпня.

Авіаексперт Анатолій Храпчинський стверджує, що ушкоджено поверхню біля крил. Найімовірніше дронами намагалися влучити у паливні баки в тій частині літака.

Однак літак все одно необхідно вивести на капітальний ремонт, який займе щонайменше 2-3 місяці.

На кадрах біля одного з літаків можна помітити два червоні автомобілі. Вони схожі на рятувальну спецтехніку, яку могли залучити для гасіння пожежі.

Ушкоджено поверхню біля крил: супутникові знімки після атаки дронів на аеродром у Пскові

Фото: Схеми

Ушкоджено поверхню біля крил: супутникові знімки після атаки дронів на аеродром у Пскові

Фото: Схеми

Ушкоджено поверхню біля крил: супутникові знімки після атаки дронів на аеродром у Пскові

Фото: Схеми

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов підтвердив інформацію про знищення чотирьох і пошкодження ще двох російських Іл-76 у Пскові.

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Ушкоджено поверхню біля крил: супутникові знімки після атаки дронів на аеродром у Пскові

Джерело: Схеми

аеродром, Війна в Україні, літаки РФ, Росія
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