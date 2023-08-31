Ушкоджено поверхню біля крил: супутникові знімки після атаки дронів на аеродром у Пскові

Оприлюднено перші супутникові знімки після атаки українських безпілотників на аеродром біля російського Пскова, де було пошкоджено літаки Іл-76.

Відповідні супутникові знімки Planet Labs оприлюднили журналісти проєкту Схеми. На кадрах можна побачити, що пошкоджено щонайменше 2 літаки типу Іл-76 в ніч з 29 на 30 серпня.

Авіаексперт Анатолій Храпчинський стверджує, що ушкоджено поверхню біля крил. Найімовірніше дронами намагалися влучити у паливні баки в тій частині літака.

Однак літак все одно необхідно вивести на капітальний ремонт, який займе щонайменше 2-3 місяці.

На кадрах біля одного з літаків можна помітити два червоні автомобілі. Вони схожі на рятувальну спецтехніку, яку могли залучити для гасіння пожежі.

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов підтвердив інформацію про знищення чотирьох і пошкодження ще двох російських Іл-76 у Пскові.

Джерело: Схеми

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