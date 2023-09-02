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Світ
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Білорусь звинуватила польський гелікоптер у порушенні повітряного простору

Мі-24
Фото: Pixabay

Білоруські прикордонники стверджують, що військовий гелікоптер Польщі вдень 1 вересня нібито перетнув державний кордон.

Про це у Telegram повідомив Державний прикордонний комітет Білорусі.

Зазначається, що польський гелікоптер порушив повітряний простір у Берестовицькому районі Гродненської області.

– Польський військовий вертоліт Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1 200 м на територію Білорусі, а потім повернувся назад, – йдеться у повідомленні.

У комітеті додали, що польську сторону поінформували про цей “інцидент”.

Міністерство закордонних справ Білорусі своєю чергою повідомило, що викликало тимчасового повіреного у справах Польщі Войцеха Філімоновича й зажадало від нього “відповідних роз’яснень і здійснення ретельного розслідування інциденту, що стався”.

Реакція Польщі

Заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський заявив, що його країна проаналізує ситуацію, “але до таких заяв білоруських служб потрібно підходити дуже обережно”.

– Це служби, які є прямим продовженням режиму Лукашенка. Можливо, це білоруська провокація, що було б цілком природно, – сказав Яблонський, цитує Polsat News.

За його словами, до парламентських виборів можна очікувати “ще багато провокацій з боку Білорусі”.

– У білоруських ЗМІ можна регулярно читати статті про те, що Польща збирається напасти на Білорусь, є багато дурниць такого типу, – додав Яблонський.

Нагадаємо, 1 серпня на територію Польщі залетіли два білоруські гелікоптери на низькій висоті, через що їх не одразу виявили.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак розпорядився збільшити чисельність військ на кордоні та перекинути туди додаткові гелікоптери. Офіційний Мінськ інцидент заперечує.

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