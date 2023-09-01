Прискорить інтеграцію кандидатів: ЄС у жовтні представить план розширення

Єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї повідомив, що у жовтні очікується, що Єврокомісія представить щорічні звіти про прогрес для всіх країн, які перебувають у процесі вступу до ЄС.

Про це він розповів в інтерв’ю Euroactiv.

— Ми готові виступити навіть зі сміливими пропозиціями – новими – і з новими ідеями, – сказав Варгеї.

Він додав, що план розширення Євросоюзу, який буде презентовано наступного місяця, прискорить інтеграцію кандидатів у ЄС.

За його словами, цей план включатиме все: від реформ у сфері верховенства права, демократії, економічних реформ та інтеграції до поліпшення інвестиційного клімату і надання необхідної фінансової підтримки для подолання розриву в розвитку до того, як ці країни стануть членами ЄС.

Цей крок включатиме збільшення фондів ЄС для країн-кандидатів на вступ та надання раннього доступу до певних сфер політики блоку.

— Буде набагато легше інтегрувати ці країни, якщо вони будуть набагато більш розвиненими, ніж зараз і ніж у попередніх випадках розширення, – додав він.

Останньою країною, яка приєдналася до ЄС, була Хорватія у 2013 році. Видання зазначає, що питання розширення Євросоюзу повернулося на порядок денний після повномасштабної агресії Росії проти України у 2022 році.

За словами Варгеї, підхід до країн-кандидатів буде більш гнучким, зосередженим на “сферах політики, в яких ми можемо просуватися вперед”, і на зусиллях кожної країни. Єврокомісар наголосив, що це не буде універсальне рішення, а робитиметься окремо для кожної країни.

Джерело: Euroactiv

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