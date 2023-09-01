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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Росія шукає країни-ізгої, щоб попросити в них зброю та боєприпаси — Пентагон

Генерал Патрік Райдер
Фото: Getty Images

Речник Міністерства оборони США бригадний генерал Патрік Райдер на брифінгу заявив, що Російська Федерація шукає країни-ізгої, щоб спробувати отримати у них додаткові боєприпаси або зброю.

Райдер нагадав заяву Білого дому про те, що Росія продовжує вести переговори щодо додаткового озброєння з Корейською народною демократичною республікою (КНДР).

– Не вдаючись у конкретику, можна сказати, що йдеться про артилерійські боєприпаси, — сказав він.

За словами речника Міноборони США, будь-яка збройова угода між КНДР і Росією безпосередньо порушує численні резолюції ООН.

– І, до речі, ця зброя сприяє вбивству невинних українців і продовжує незаконну війну Росії в Україні, — додав він.

Рейдер зазначив, що США продовжуватимуть закликати КНДР не вести переговорів з Росією і не постачати це озброєння й додав, що ширша проблема полягає в тому, що Росія шукає країни-ізгої, зокрема Іран, щоб спробувати отримати додаткові боєприпаси або зброю.

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Іран, Війна в Україні, КНДР, Російська агресія, Росія, США
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