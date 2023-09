Через дощі на фестивалі Burning Man застрягли тисячі людей, відомо про одного загиблого

У США через негоду тисячі людей не можуть покинути пустелю Блек-Рок, що у штаті Невада, де відбувався щорічний фестиваль Burning Man.

Про це повідомляє CNN.

Зливи випали на суху пустельну місцевість, утворивши густе, схоже на глину болото, по якому дуже важко ходити пішки або їхати транспортом.

Відвідувачам було наказано залишитись в пустелі і економити їжу, воду та паливо.

Наразі ворота у аеропорт у Блек-Рок-Сіті залишаються зачиненими, в’їзд у місто або виїзд із нього заборонено, за винятком автомобілів екстрених служб.

В Офісі шерифа округу Першинґ заявили, що розслідують “смерть, яка сталася під час дощу”. Влада публічно не назвала ім’я людини та не надала подробиць про обставини смерті.

Повідомлялось, що цього року у фестивалі взяли участь понад 73 тисячі людей.

When you go to Burning Man for fun in the desert but it rains six inches and floods and you think you’re just going to drive out of the mud because you have a Jeep Wrangler.#BurningMan #BurningMan2023 pic.twitter.com/8MJ12wUYjF

— ???? Tess T. Eccles-Brown, PhD (@TTEcclesBrown) September 3, 2023