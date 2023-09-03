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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Через дощі на фестивалі Burning Man застрягли тисячі людей, відомо про одного загиблого

Через дощі на фестивалі Burning Man застрягли тисячі людей, відомо про одного загиблого

У США через негоду тисячі людей не можуть покинути пустелю Блек-Рок, що у штаті Невада, де відбувався щорічний фестиваль Burning Man.

Про це повідомляє CNN.

Зливи випали на суху пустельну місцевість, утворивши густе, схоже на глину болото, по якому дуже важко ходити пішки або їхати транспортом.

Відвідувачам було наказано залишитись в пустелі і економити їжу, воду та паливо.

– Протягом наступних кількох днів очікується більше дощів, і очікується, що умови не покращаться настільки, щоб дозволити транспортним засобам в’їжджати на територію, — йдеться в заяві Бюро землеустрою.

Наразі ворота у аеропорт у Блек-Рок-Сіті залишаються зачиненими, в’їзд у місто або виїзд із нього заборонено, за винятком автомобілів екстрених служб.

В Офісі шерифа округу Першинґ заявили, що розслідують “смерть, яка сталася під час дощу”. Влада публічно не назвала ім’я людини та не надала подробиць про обставини смерті.

Повідомлялось, що цього року у фестивалі взяли участь понад 73 тисячі людей.

Раніше в Уссурійську Приморського краю РФ прорвало дамбу, яка захищала місто від повені.

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Фото: скриншот

Джерело: CNN
Погода, США
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Через дощі на фестивалі Burning Man застрягли тисячі людей, відомо про одного загиблого

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