Треба бути уважними до того, що говорить Мінськ. У Держприкордонслужбі відреагували на інцидент із польським Мі-24

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону Єдині новини, коментуючи інцидент із військовим гелікоптером на кордоні Польщі та Білорусі, закликав бути уважними до того, що говорить Мінськ.

– Примітно, що Білорусь постійно нагнітає або маніпулює в різних напрямках кордону і з країнами, з якими вона межує. Треба бути уважними до того, що говорить Білорусь, звинувачуючи різні країни, — зазначив він.

Представник ДПСУ також розповів, що на українських кордонах із Білоруссю провокацій поки що не фіксували.

– Попри все підрозділи прикордонної служби та інших Сил оборони добре розуміють, якою небезпечною може бути ситуація з Білоруссю, яка підтримує Росію. Тому вони готові до розвитку будь-якої ситуації, — наголосив він.

Нагадаємо, 1 вересня білоруські прикордонники повідомили, що начебто польський військовий вертоліт Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1 200 м на територію Білорусі, а потім повернувся назад.

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