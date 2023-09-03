Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Польщі закрили найбільший у країні центр прийому українських біженців: названо причину
У Німеччині чоловік скинув із мосту 10-річного хлопчика з України
Здатні знищити ціль на відстані до 180 км: що відомо про ракети AIM-120 AMRAAM
На Київщині знайшли мертвим 4-річного хлопчика: що відомо
На Полтавщині знайшли мертвою 14-річну дівчину: що відомо
Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Треба бути уважними до того, що говорить Мінськ. У Держприкордонслужбі відреагували на інцидент із польським Мі-24

Гелікоптер Мі-24
Фото: Getty Images

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону Єдині новини, коментуючи інцидент із військовим гелікоптером на кордоні Польщі та Білорусі, закликав бути уважними до того, що говорить Мінськ.

– Примітно, що Білорусь постійно нагнітає або маніпулює в різних напрямках кордону і з країнами, з якими вона межує. Треба бути уважними до того, що говорить Білорусь, звинувачуючи різні країни, — зазначив він.

Представник ДПСУ також розповів, що на українських кордонах із Білоруссю провокацій поки що не фіксували. 

Попри все підрозділи прикордонної служби та інших Сил оборони добре розуміють, якою небезпечною може бути ситуація з Білоруссю, яка підтримує Росію. Тому вони готові до розвитку будь-якої ситуації, — наголосив він.

Нагадаємо, 1 вересня білоруські прикордонники повідомили, що начебто польський військовий вертоліт Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1 200 м на територію Білорусі, а потім повернувся назад.

Читайте також
Викрав Мі-8 і перейшов на бік України: ГУР показало російського пілота
Російський пілот Мі-8

Білорусь, Держприкордонслужба, Польща
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Польщі закрили найбільший у країні центр прийому українських біженців: названо причину
Українські біженці у Варшаві
У Польщі хочуть створити найсильніші в Європі сухопутні війська до 2025 року – міністр
міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, танк Abrams
Білорусь звинуватила польський гелікоптер у порушенні повітряного простору
Мі-24
МОК не дозволив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь в Азійських іграх-2023
Азійські ігри, медалі
Польща готова закрити кордон із Білоруссю у разі провокацій з боку росіян
Кордон Польщі з Білоруссю

Завантаження

Ігри
Відео
Уроки в метро та бомбосховищах: як почався новий навчальний рік в Україні

Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.

Тетяна Наконечна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (03.09.2023)
Треба бути уважними до того, що говорить Мінськ. У Держприкордонслужбі відреагували на інцидент із польським Мі-24
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (03.09.2023)
Треба бути уважними до того, що говорить Мінськ. У Держприкордонслужбі відреагували на інцидент із польським Мі-24
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (03.09.2023)
Треба бути уважними до того, що говорить Мінськ. У Держприкордонслужбі відреагували на інцидент із польським Мі-24
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (03.09.2023)
Треба бути уважними до того, що говорить Мінськ. У Держприкордонслужбі відреагували на інцидент із польським Мі-24
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь