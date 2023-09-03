Треба бути уважними до того, що говорить Мінськ. У Держприкордонслужбі відреагували на інцидент із польським Мі-24
Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону Єдині новини, коментуючи інцидент із військовим гелікоптером на кордоні Польщі та Білорусі, закликав бути уважними до того, що говорить Мінськ.
– Примітно, що Білорусь постійно нагнітає або маніпулює в різних напрямках кордону і з країнами, з якими вона межує. Треба бути уважними до того, що говорить Білорусь, звинувачуючи різні країни, — зазначив він.
Представник ДПСУ також розповів, що на українських кордонах із Білоруссю провокацій поки що не фіксували.
– Попри все підрозділи прикордонної служби та інших Сил оборони добре розуміють, якою небезпечною може бути ситуація з Білоруссю, яка підтримує Росію. Тому вони готові до розвитку будь-якої ситуації, — наголосив він.
Нагадаємо, 1 вересня білоруські прикордонники повідомили, що начебто польський військовий вертоліт Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1 200 м на територію Білорусі, а потім повернувся назад.
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