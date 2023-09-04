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Валентина Чорна, редакторка стрічки

У Курській області РФ безпілотник влучив в адмінбудівлю, спалахнула пожежа

У Курській області РФ безпілотник влучив в адмінбудівлю, спалахнула пожежа
Фото: Getty Images

У місті Курчатов Курської області РФ безпілотник влучив у дах адміністративної будівлі.

Про це повідомили у російських Telegram-каналах. У мережі оприлюднили відео пожежі, яка спалахнула на даху будівлі.

Перед цим, за даними місцевих жителів, було чутно вибух.

Зазначимо, що відстань від Курчатова до Курської АЕС становить близько 4 км.

Згодом губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що це був нібито “український безпілотник”.

За його словами, було зафіксованого загорання нежитлового приміщення у місті Курчатов. Також він додав, що пожежу вже ліквідували, постраждалих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 557-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн  читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Безпілотники, Курськ, Росія
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Тетяна Наконечна
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