В Орбана запропонували дати Росії гарантії безпеки та не брати України в НАТО

В Угорщині запропонували дати гарантії безпеки Російській Федерації та не надавати Україні членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Таку ідею озвучив Ґерґелі Гуляш, який є главою канцелярії угорського прем’єра Віктора Орбана.

— Західний світ, який підтримує Україну, має надати гарантії безпеки Росії, але в жодному разі не членство в НАТО українцям, – сказав він.

Він також виступив за переговори Києва з Москвою. За його словами, вони нібито будуть ефективні, якщо відбуватимуться за участю Сполучених Штатів.

Серед іншого Гуляш також вважає, що тривалий мир у довгостроковій перспективі в Україні можна “забезпечити розміщенням миротворців”.

Очільник канцелярії Орбана також захищав Росію, наполягаючи, що нібито країна-агресор не становить жодної загрози для країн Центральної Європи. А свою думку він аргументував низькими успіхами окупантів у роз’язаній Кремлем війні проти України.

Подібні заяви з офіційного Будапешта лунають далеко не вперше. Наприкінці серпня прем’єр Віктор Орбан заявив, що Захід має укласти угоду з диктатором РФ Путіним про нову архітектуру безпеки України, яка, за його словами, не повинна передбачати ані повернення Криму, ані членство в НАТО.

Джерело: Hirado

Фото: Ґерґелі Гуляш, Unsplash

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.