Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Фінансова допомога ВПО від NRC: хто та як зможе отримати
У Польщі закрили найбільший у країні центр прийому українських біженців: названо причину
У Німеччині чоловік скинув із мосту 10-річного хлопчика з України
На Київщині знайшли мертвим 4-річного хлопчика: що відомо
Здатні знищити ціль на відстані до 180 км: що відомо про ракети AIM-120 AMRAAM
Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

На зустрічі Ердогана з Путіним стався конфуз, який спантеличив диктатора

Ердоган та Путін

Під час зустрічі президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана з російським диктатором Володимиром Путіним у Сочі стався конфуз.

Перекладач, який перекладав слова Ердогана обмовився та сказав, що між Туреччиною та Росією триває війна. Це сталося у той момент, коли президент Туреччини дякував Путіну за запрошення.

Ердоган сказав, що Путін приймає турецьку делегацію тлі непростої ситуації – війни між Україною та Росією.

— Між Росією та Туреччиною війна… – сказав перекладач.

Пізніше він виправився та сказав, що війна йде між Росією та Україною. Втім на обличчі диктатора можна було помітити вираз здивування у поєднанні зі страхом на цих словах.

Нагадаємо, під час зустрічі президенту Туреччини Ердогану не вдалося домовитися про повернення Росії до Чорноморської зернової ініціативи. Диктатор, як і раніше, вимагає виконання низки поставлених Москвою вимог.

Скриншот: Sky News

Володимир Путін, Реджеп Ердоган, Росія, Сочі, Туреччина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Брянській області безпілотники атакували Клінцовську ТЕЦ
На зустрічі Ердогана з Путіним стався конфуз, який спантеличив диктатора
Ердоган не зміг домовитися з Путіним щодо відновлення зернової угоди
Ердоган та Путін
Росіяни планують посилити мобілізацію у Криму – партизани
Окупаційні війська РФ
Російські ГРУшники зламували телефони військових ЗСУ – Центр кібербезпеки Британії
Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Президент ПАР заявив, що звинувачення у постачанні зброї до РФ не підтвердилися
Сиріл Рамафоса

Завантаження

Ігри
Відео
Уроки в метро та бомбосховищах: як почався новий навчальний рік в Україні

Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.

Тетяна Наконечна
Попри прохання переглянути плани: понад 30 тис. хасидів приїдуть до Умані на Рош га-Шана
Рош ха-Шана 2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (03.09.2023)
На зустрічі Ердогана з Путіним стався конфуз, який спантеличив диктатора
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (03.09.2023)
На зустрічі Ердогана з Путіним стався конфуз, який спантеличив диктатора
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (03.09.2023)
На зустрічі Ердогана з Путіним стався конфуз, який спантеличив диктатора
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь