На зустрічі Ердогана з Путіним стався конфуз, який спантеличив диктатора

Під час зустрічі президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана з російським диктатором Володимиром Путіним у Сочі стався конфуз.

Перекладач, який перекладав слова Ердогана обмовився та сказав, що між Туреччиною та Росією триває війна. Це сталося у той момент, коли президент Туреччини дякував Путіну за запрошення.

Ердоган сказав, що Путін приймає турецьку делегацію тлі непростої ситуації – війни між Україною та Росією.

— Між Росією та Туреччиною війна… – сказав перекладач.

Пізніше він виправився та сказав, що війна йде між Росією та Україною. Втім на обличчі диктатора можна було помітити вираз здивування у поєднанні зі страхом на цих словах.

Нагадаємо, під час зустрічі президенту Туреччини Ердогану не вдалося домовитися про повернення Росії до Чорноморської зернової ініціативи. Диктатор, як і раніше, вимагає виконання низки поставлених Москвою вимог.

Скриншот: Sky News

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