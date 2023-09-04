На зустрічі Ердогана з Путіним стався конфуз, який спантеличив диктатора
Під час зустрічі президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана з російським диктатором Володимиром Путіним у Сочі стався конфуз.
Перекладач, який перекладав слова Ердогана обмовився та сказав, що між Туреччиною та Росією триває війна. Це сталося у той момент, коли президент Туреччини дякував Путіну за запрошення.
Ердоган сказав, що Путін приймає турецьку делегацію тлі непростої ситуації – війни між Україною та Росією.
— Між Росією та Туреччиною війна… – сказав перекладач.
Пізніше він виправився та сказав, що війна йде між Росією та Україною. Втім на обличчі диктатора можна було помітити вираз здивування у поєднанні зі страхом на цих словах.
Нагадаємо, під час зустрічі президенту Туреччини Ердогану не вдалося домовитися про повернення Росії до Чорноморської зернової ініціативи. Диктатор, як і раніше, вимагає виконання низки поставлених Москвою вимог.
Скриншот: Sky News
Завантаження
Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.Тетяна Наконечна