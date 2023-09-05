Папа Римський пояснив скандальне висловлювання про “велику Росію”
Папа Римський Франциск визнав, що його останні висловлювання про російську історію були невдалими. Він стверджує, що у його словах про захоплення “великою Росією” не було політичного підтексту.
Під час спілкування з журналістами Папа Римський визнав, що його нещодавні коментарі були погано сформульовані, а саму фразу нібито слід розглядати у культурному контексті.
– Я не думав про імперіалізм, коли говорив це. Можливо, це не найкращий спосіб висловити це, але, говорячи про “велику Росію”, я мав на увазі не стільки географію, скільки культуру, – стверджує він.
Водночас Папа Римський визнав, що його коментарі про Росію були помилковими. За його словами, це був спонтанний коментар, який прийшов на думку через те, що він вивчав у школі російську історію.
Також Папа Римський Франциск вважає, що цивілізовані країни не повинні скасовувати культуру країни-окупанта через “політичні” проблеми, а Росія має всім доступну історичну спадщину.
Джерело: XM
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