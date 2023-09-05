Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Фінансова допомога ВПО від NRC: хто та як зможе отримати
У Польщі закрили найбільший у країні центр прийому українських біженців: названо причину
У Німеччині чоловік скинув із мосту 10-річного хлопчика з України
На Київщині знайшли мертвим 4-річного хлопчика: що відомо
Здатні знищити ціль на відстані до 180 км: що відомо про ракети AIM-120 AMRAAM
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Папа Римський пояснив скандальне висловлювання про “велику Росію”

Папа Римський пояснив скандальне висловлювання про “велику Росію”
Фото: Getty Images

Папа Римський Франциск визнав, що його останні висловлювання про російську історію були невдалими. Він стверджує, що у його словах про захоплення “великою Росією” не було політичного підтексту.

Під час спілкування з журналістами Папа Римський визнав, що його нещодавні коментарі були погано сформульовані, а саму фразу нібито слід розглядати у культурному контексті.

– Я не думав про імперіалізм, коли говорив це. Можливо, це не найкращий спосіб висловити це, але, говорячи про “велику Росію”, я мав на увазі не стільки географію, скільки культуру, – стверджує він.

Водночас Папа Римський визнав, що його коментарі про Росію були помилковими. За його словами, це був спонтанний коментар, який прийшов на думку через те, що він вивчав у школі російську історію.

Також Папа Римський Франциск вважає, що цивілізовані країни не повинні скасовувати культуру країни-окупанта через “політичні” проблеми, а Росія має всім доступну історичну спадщину.

Читайте також
Ніколи не закликав до імперіалістичних ідей: представництво Папи Римського пояснило його слова
Папа Римський пояснив скандальне висловлювання про “велику Росію”

Джерело: XM

Війна в Україні, Ватикан, Папа Римський, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Швеції почали судити шпигуна, який збирав інформацію для розвідки РФ
Папа Римський пояснив скандальне висловлювання про “велику Росію”
У Маріуполі окупантів напоїли до несвідомого стану та втопили у морі
Папа Римський пояснив скандальне висловлювання про “велику Росію”
Поліція Києва отримала інформацію про замінування всіх ТРЦ – КМВА
Папа Римський пояснив скандальне висловлювання про “велику Росію”
Як оскаржити рішення ВЛК та скільки часу на це дається: пояснення адвоката
Лікарі, лікарня, медики, ВЛК, медогляд
Стеля цін на купівлю російської нафти працює – Мінфін США
видобуток нафти

Завантаження

Ігри
Відео
Уроки в метро та бомбосховищах: як почався новий навчальний рік в Україні

Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.

Тетяна Наконечна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (04.09.2023)
Папа Римський пояснив скандальне висловлювання про “велику Росію”
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (04.09.2023)
Папа Римський пояснив скандальне висловлювання про “велику Росію”
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (04.09.2023)
Папа Римський пояснив скандальне висловлювання про “велику Росію”
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (04.09.2023)
Папа Римський пояснив скандальне висловлювання про “велику Росію”
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь