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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Швеції почали судити шпигуна, який збирав інформацію для розвідки РФ

У Швеції почали судити шпигуна, який збирав інформацію для розвідки РФ
Фото: Pexels

У Стокгольмі розпочався судовий процес над шведським громадянином російського походження. Його звинувачують у збиранні інформації для російської військової розвідувальної служби ГРУ протягом майже десяти років.

За даними іноземних видань, 60-річного Сергія Скворцова звинувачують у незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції та США. Скворцова заарештували у листопаді разом з дружиною неподалік Стокгольма.

Шведські ЗМІ повідомили, що поліція перехопила подружжя двома гелікоптерами. За словами його адвоката Ульріки Борг, Скворцов перебуває під вартою з моменту свого арешту і заперечує будь-які правопорушення.

Його дружину звільнили без пред’явлення звинувачень після розслідування шведської служби безпеки. Суд проходить в окружному суді Стокгольма.

Це вже другий за останні роки суд над людьми, звинуваченими в шпигунстві за Швецією на користь Росії та військової розвідки Москви.

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Джерело: AP
Росія, Стокгольм, Суд, США, Швеція, Шпигуни
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