У Швеції почали судити шпигуна, який збирав інформацію для розвідки РФ
У Стокгольмі розпочався судовий процес над шведським громадянином російського походження. Його звинувачують у збиранні інформації для російської військової розвідувальної служби ГРУ протягом майже десяти років.
За даними іноземних видань, 60-річного Сергія Скворцова звинувачують у незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції та США. Скворцова заарештували у листопаді разом з дружиною неподалік Стокгольма.
Шведські ЗМІ повідомили, що поліція перехопила подружжя двома гелікоптерами. За словами його адвоката Ульріки Борг, Скворцов перебуває під вартою з моменту свого арешту і заперечує будь-які правопорушення.
Його дружину звільнили без пред’явлення звинувачень після розслідування шведської служби безпеки. Суд проходить в окружному суді Стокгольма.
Це вже другий за останні роки суд над людьми, звинуваченими в шпигунстві за Швецією на користь Росії та військової розвідки Москви.
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