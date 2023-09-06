Російський Shahed впав на територію Румунії – аналітики OSINT
Аналітики розвідки за відкритими джерелами (OSINT) встановили, що російський безпілотник упав на території Румунії неподалік одного з прикордонних сіл.
Про це у соцмережі Х (колишня Twitter) повідомляє спільнота GeoConfirmed.
Аналітики виявили точку у румунському полі, де, ймовірно, впав російський безпілотник під час атаки країни-агресора на портову інфраструктуру України 4 вересня.
Ця точка розташована на відстані менш ніж півтора кілометра від румунського села Плауру.
Conclusion:
– Highly likely a Russian Shahed crashed and exploded in Romania, likely after it was hit by Ukrainian AA.
– Ukrainian statement is opposed by Romanian statement 176: Based on our investigation Ukrainian statement is right.
13/X pic.twitter.com/2KMnfnkSaq
— GeoConfirmed (@GeoConfirmed) September 5, 2023
Нагадаємо, вночі 4 вересня російські війська масовано атакували безпілотниками Shahed-133/136 цивільну інфраструктуру Подунав’я в Одеській області. У двох територіальних громадах Ізмаїльського району були пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніку й устаткування аграрних та промислових підприємств.
У Держприкордонслужбі повідомили, що кілька російських безпілотників вдарили по території Румунії. А в МЗС повідомили, що Київ має фотодокази падіння дронів типу Shahed на території Румунії під час масованої повітряної атаки РФ на порти Одещини в ніч на 4 вересня.
Однак у МЗС та Міноборони Румунії оперативно спростували цю інформацію.
Джерело: GeoConfirmed
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