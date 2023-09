Російський Shahed впав на територію Румунії – аналітики OSINT

Аналітики розвідки за відкритими джерелами (OSINT) встановили, що російський безпілотник упав на території Румунії неподалік одного з прикордонних сіл.

Про це у соцмережі Х (колишня Twitter) повідомляє спільнота GeoConfirmed.

Аналітики виявили точку у румунському полі, де, ймовірно, впав російський безпілотник під час атаки країни-агресора на портову інфраструктуру України 4 вересня.

Ця точка розташована на відстані менш ніж півтора кілометра від румунського села Плауру.

Conclusion:

– Highly likely a Russian Shahed crashed and exploded in Romania, likely after it was hit by Ukrainian AA.

– Ukrainian statement is opposed by Romanian statement 176: Based on our investigation Ukrainian statement is right.

