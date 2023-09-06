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Валерій Савицький, редактор стрічки

Російський Shahed впав на територію Румунії – аналітики OSINT

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

Аналітики розвідки за відкритими джерелами (OSINT) встановили, що російський безпілотник упав на території Румунії неподалік одного з прикордонних сіл.

Про це у соцмережі Х (колишня Twitter) повідомляє спільнота GeoConfirmed.

Аналітики виявили точку у румунському полі, де, ймовірно, впав російський безпілотник під час атаки країни-агресора на портову інфраструктуру України 4 вересня.

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Ця точка розташована на відстані менш ніж півтора кілометра від румунського села Плауру.

 

Місце падіння БПЛА Shahed у Румунії

Фото: twitter.com/GeoConfirmed

Нагадаємо, вночі 4 вересня російські війська масовано атакували безпілотниками Shahed-133/136 цивільну інфраструктуру Подунав’я в Одеській області. У двох територіальних громадах Ізмаїльського району були пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніку й устаткування аграрних та промислових підприємств.

У Держприкордонслужбі повідомили, що кілька російських безпілотників вдарили по території Румунії. А в МЗС повідомили, що Київ має фотодокази падіння дронів типу Shahed на території Румунії під час масованої повітряної атаки РФ на порти Одещини в ніч на 4 вересня.

Однак у МЗС та Міноборони Румунії оперативно спростували цю інформацію.

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Джерело: GeoConfirmed

OSINT, Shahed, атака дронами, Безпілотники, Дрони, Румунія
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