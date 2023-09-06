Валентина Чорна, редакторка стрічки
У Шотландії побили трьох українських підлітків – що відомо
У столиці Шотландії Единбурзі група невідомих напала на трьох українських підлітків. Один із постраждалих дістав ножове поранення.
Як повідомляє BBС, нападу зазнали двоє хлопців 13 років і один 15 років.
Ввечері в неділю до них підійшла група з восьми молодиків у темному одязі.
Один із 13-річних підлітків дістав ножове поранення, інший – рвану рану вуха, а 15-річному хлопцю завдали ударів кулаками.
За даними поліції, напад на українських підлітків в Единбурзі мав расовий характер. На чому базуються ці твердження – не уточнюється.
Відомо, що інцидент стався у районі Ніддрі. Наразі правоохоронці перевіряють камери відеоспостереження, також вони звернулася по допомогу до потенційних свідків.
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