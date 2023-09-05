Заяви Путіна про Зеленського є проявом глибоко вкоріненого антисемітизму – МЗС

У Міністерстві закордонних справ різко розкритикували заяву російського диктатора Володимира Путіна про єврейське походження президента України Володимира Зеленського, назвавши їх антисемітськими.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко. Він процитував пропагандистські видання, які зазначають, шо Путін пов’язав єврейське походження президента України з героїзацією нацизму.

– Хронічна фіксація Путіна на етнічному походженні українського президента є черговим виявом глибоко укоріненого антисемітизму російських еліт, – зазначив Ніколенко.

Речник МЗС закликав світ рішуче засудити антисемітські висловлювання російського президента. На думку Ніколенка, у сучасному світі не має бути місця ненависті за етнічною ознакою.

Джерело: Олег Ніколенко

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