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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Не пройшли перевірку Служби безпеки. Латвія відмовила понад 80 росіянам у посвідках на проживання

Латвія, Рига
Фото: Pixabay

Служба державної безпеки Латвії відмовила понад 80 громадянам Росії, які подали заяви на отримання посвідки на проживання.

Про це повідомляє LSM.

Зазначено, що після успішного складання іспиту на знання латиської мови, росіяни мають заповнити анкету, питання в якій, зокрема, стосуються і політики Росії. Потім відповіді перевіряє Служба держбезпеки Латвії.

Правоохоронці отримали від Управління у справах громадянства та міграції понад 13 тисяч заяв від росіян на отримання дозволу на постійне проживання в Європейському Союзі. У понад семи тисячах випадків Служба не знайшла значних ризиків для видачі дозволів.

Водночас у понад 80 випадках було виявлено ризики, в результаті чого було прийнято рішення відмовити у видачі посвідки на постійне проживання. Перевірки тривають.

Раніше у Латвії затримали таксиста, який шпигував на користь РФ і збирав дані про військову інфраструктуру.

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