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РДК здійснив успішний рейд у прикордонній смузі – вбито працівника ФСБ

Бійці РДК
Фото: Getty Images

Російський добровольчий корпус, який вже проводив рейди на територію Бєлгородської області РФ, заявив про успішне виконання вогневого завдання “у прикордонній смузі”.

Про це угруповання повідомляє у Telegram.

Зазначається, що представники РДК провели рейд разом із “суміжними підрозділами”. За його результатами щонайменше один співробітник ФСБ Росії загинув та приблизно 10 — поранені.

Нагадаємо, що навесні та влітку бійці РДК та легіону Свобода Росії проводили рейди на території Бєлгородської області РФ. Вони заявили про “початок звільнення Росії” від путінського режиму.

У липні повідомлялось, що легіон Свобода Росії планує здійснити ще один рейд на територію РФ.

Росія
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