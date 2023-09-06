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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Щоб швидше мобілізувати: у Росії почали готувати до війни школярів

російські солдати
Фото: Depositphotos

Британські розвідники виокремили щонайменше три цілі, яких має намір досягти російська влада запровадженням із 1 вересня нової навчальної програми із військовим нахилом.

У розвідці Міноборони Великої Британії вважають, що нова російська навчальна програма покликана:

  • ознайомити здобувачів освіти із кремлівським обґрунтуванням війни проти України, яку у РФ називають “спеціальною військовою операцією”;
  • навчити школярів та студентів бойовому мисленню;
  • скоротити терміни навчання для подальшої мобілізації та розгортання.

Що змінилося в системі освіти РФ із 1 вересня

Нова навчальна програма, затверджена ще торік парламентом, передбачає оновлення іспиту з історії.

До переліку тем, які мають скласти здобувачі освіти, додали інформацію про “возз’єднання Криму з Росією” та “спеціальну військову операцію в Україні”.

Курс Основи безпеки життєдіяльності, орієнтований на старших здобувачів освіти, міститиме базовий модуль військового вишколу.

На цих уроках учнів навчатимуть поводженню з автоматами Калашникова, використанню ручних гранат, безпілотних літальних апаратів та наданню першої допомоги на полі бою.

Оновлений курс також передбачає зустрічі з “ветеранами війни в Україні”.

Непрямим доказом того, що російське керівництво в новій програмі прагне акцентувати на військових навичках та кремлівському погляді на історію України, є відкритий урок для 30 школярів, проведений 1 вересня особисто президентом РФ Володимиром Путіним.

Не залишили британські розвідники поза увагою ще одну особливість оновленої програми.

На їхнє переконання, те, що нова навчальна програма передбачатиме здобуття навичок поводженню з БпЛА, вказує на значення дронів у війні проти України та прагненню російської влади врахувати засвоєні нею уроки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 560-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence
Війна в Україні, Володимир Путін, мобілізація, Російська агресія, Росія, РФ, Школи
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