Щоб швидше мобілізувати: у Росії почали готувати до війни школярів
Британські розвідники виокремили щонайменше три цілі, яких має намір досягти російська влада запровадженням із 1 вересня нової навчальної програми із військовим нахилом.
У розвідці Міноборони Великої Британії вважають, що нова російська навчальна програма покликана:
- ознайомити здобувачів освіти із кремлівським обґрунтуванням війни проти України, яку у РФ називають “спеціальною військовою операцією”;
- навчити школярів та студентів бойовому мисленню;
- скоротити терміни навчання для подальшої мобілізації та розгортання.
Що змінилося в системі освіти РФ із 1 вересня
Нова навчальна програма, затверджена ще торік парламентом, передбачає оновлення іспиту з історії.
До переліку тем, які мають скласти здобувачі освіти, додали інформацію про “возз’єднання Криму з Росією” та “спеціальну військову операцію в Україні”.
Курс Основи безпеки життєдіяльності, орієнтований на старших здобувачів освіти, міститиме базовий модуль військового вишколу.
На цих уроках учнів навчатимуть поводженню з автоматами Калашникова, використанню ручних гранат, безпілотних літальних апаратів та наданню першої допомоги на полі бою.
Оновлений курс також передбачає зустрічі з “ветеранами війни в Україні”.
Непрямим доказом того, що російське керівництво в новій програмі прагне акцентувати на військових навичках та кремлівському погляді на історію України, є відкритий урок для 30 школярів, проведений 1 вересня особисто президентом РФ Володимиром Путіним.
Не залишили британські розвідники поза увагою ще одну особливість оновленої програми.
На їхнє переконання, те, що нова навчальна програма передбачатиме здобуття навичок поводженню з БпЛА, вказує на значення дронів у війні проти України та прагненню російської влади врахувати засвоєні нею уроки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 560-ту добу.
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