Австрія відмовилася екстрадувати українських чоловіків-ухилянтів – ЗМІ
Австрія не буде екстрадувати в Україну чоловіків призовного віку, які втекли від мобілізації.
Про це повідомляє видання eXXpress з посиланням на представника Міністерства внутрішніх справ.
– Це було б масовим посяганням на наш суверенітет, ми ніколи цього не зробимо, – сказав чиновник журналістам.
За його словами, якщо Україна направить письмовий запит про екстрадицію, його проігнорують.
– Це було б спробою втручання в нашу систему надання притулку і в наш суверенітет, ніхто не може уявити, що Австрія піде на це, – додав представник австрійського МВС.
За даними видання, в Австрії проживає 14 тис. чоловіків віком від 18 до 54 років, які зареєстровані як біженці.
Загалом в країні нараховують 101 629 переміщених осіб, серед яких є чоловіки, жінки, діти та люди похилого віку.
Раніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що військовозобов’язаних чоловіків, які виїхали з України за кордон за підробленими довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати додому.
Однак, за словами представника президента в парламенті Федора Веніславського, масової екстрадиції чоловіків-ухилянтів не буде, оскільки це дуже складна процедура.
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