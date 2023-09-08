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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Австрія відмовилася екстрадувати українських чоловіків-ухилянтів – ЗМІ

Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Фото: Getty Images

Австрія не буде екстрадувати в Україну чоловіків призовного віку, які втекли від мобілізації.

Про це повідомляє видання eXXpress з посиланням на представника Міністерства внутрішніх справ.

– Це було б масовим посяганням на наш суверенітет, ми ніколи цього не зробимо, – сказав чиновник журналістам.

За його словами, якщо Україна направить письмовий запит про екстрадицію, його проігнорують.

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– Це було б спробою втручання в нашу систему надання притулку і в наш суверенітет, ніхто не може уявити, що Австрія піде на це, – додав представник австрійського МВС.

За даними видання, в Австрії проживає 14 тис. чоловіків віком від 18 до 54 років, які зареєстровані як біженці.

Загалом в країні нараховують 101 629 переміщених осіб, серед яких є чоловіки, жінки, діти та люди похилого віку.

Раніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що військовозобов’язаних чоловіків, які виїхали з України за кордон за підробленими довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати додому.

Однак, за словами представника президента в парламенті Федора Веніславського, масової екстрадиції чоловіків-ухилянтів не буде, оскільки це дуже складна процедура.

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