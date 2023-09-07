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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Мер Москви заявив, що вночі дрон намагався атакувати місто

Мер Москви заявив, що вночі дрон намагався атакувати місто

Цієї ночі у Раменському районі Московської області начебто збили дрон.

Про це повідомив мер міста Сергій Собянін.

Уламки безпілотника впали у дворі одного з будинків на Десантній вулиці.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз також заявив про атаку дронів у його регіоні. Запевняє, що російські військові БпЛА збили.

Цієї ночі над Ростовською областю також збили ударний дрон. Повідомляється, що безпілотник впав біля штабу Південного військового округу ЗС РФ.

Безпілотники, Вибух, Дрони, Москва, Росія
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