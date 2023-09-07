Мер Москви заявив, що вночі дрон намагався атакувати місто

Цієї ночі у Раменському районі Московської області начебто збили дрон.

Про це повідомив мер міста Сергій Собянін.

Уламки безпілотника впали у дворі одного з будинків на Десантній вулиці.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз також заявив про атаку дронів у його регіоні. Запевняє, що російські військові БпЛА збили.

Цієї ночі над Ростовською областю також збили ударний дрон. Повідомляється, що безпілотник впав біля штабу Південного військового округу ЗС РФ.

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