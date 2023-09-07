Над Ростовом збили безпілотник, сталася пожежа

Близько 03:00 7 серпня над Ростовською областю спрацювала протиповітряна оборона, губернатор заявляє про начебто збиття ударного дрону.

Повідомляється, що безпілотник впав біля штабу Південного військового округу ЗС РФ. Там сталася масштабна пожежа.

Вибух був дуже потужний – у навколишніх будинках від удару повибивало вікна та понівечило фасади. Біля будівлі загорілося авто.

Фото: скриншот із відео

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