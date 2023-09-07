США та Британія запровадили санкції проти хакерів із Trickbot, пов’язаних зі спецслужбами РФ

У четвер, 7 вересня, Сполучені Штати Америки в координації із Великою Британією запровадили санкції проти членів російського кіберзлочинного угруповання Trickbot. Загалом до списку потрапили 11 осіб.

Про це поінформували в Міністерстві фінансів США.

– Росія вже давно стала притулком для кіберзлочинців, включно з групою Trickbot, – зазначається в повідомленні.

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У санкційному списку – адміністратори, менеджери, розробники та програмісти, які сприяли діяльності Trickbot.

За даними Мінфіну США, це угруповання має зв’язки з російськими спецслужбами. Цілями кіберзлочинців були урядові установи США та американські компанії, а також лікарні. Під час пандемії коронавірусу хакери здійснювали атаки на об’єкти критичної інфраструктури в США та постачальників медпослуг.

Як пояснили у відомстві, Trickbot – це троянський вірус, що еволюціонував зі шкідливої програми Dyre. Остання використовувалася росіянами (мешканцями Москви) для крадіжки банківської інформації. Атаки на неросійські підприємства та організації розпочалися в середині 2014 року.

Вірус Trickbot фахівці в сфері кібербезпеки вперше виявили в 2016 році.

– Dyre і Trickbot розробила та експлуатувала група зловмисників для крадіжки фінансових даних у цілей за межами Росії. Троян Trickbot заразив мільйони комп’ютерів по всьому світу, включно з комп’ютерами американських компаній і приватних осіб, – наголосили в Мінфіні США.

Зазначається, що цей вірус перетворився “на набір шкідливого програмного забезпечення”, який надає кіберзлочинцям Trickbot можливість здійснювати атаки, зокрема з вимогою викупу.

Наприклад, у розпал пандемії Covid-19 у 2020 році група Trickbot здійснила хвилю атак на лікарні та медичні центри по всій території США. Злочинці застосували програми-вимагачі. Водночас члени Trickbot публічно зловтішалися через те, що атаки вдалися, а викупи були швидко виплачені.

Під санкції потрапили: старший адміністратор Trickbot Андрій Жуйков; керівник групи тестувальників Максим Галочкін; керівник групи кодерів Максим Руденський; менеджер Михайло Царьов; розробник Trickbot Сергій Логунцов; програміст Артем Куров та інші особи.

Тепер майно чи майнові частки цих кіберзлочинців на території США мають бути заблоковані. Особи, які здійснюватимуть якісь операції із цими росіянами, можуть самі потрапити під санкції.

Крім того, будь-яка іноземна фінустанова, яка свідомо сприяє транзакціям чи надає послуги особам, включеним до санкційного списку, може бути піддана американським санкціям.

Джерело: Мінфін США

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