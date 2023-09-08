Немає доказів, що снаряди зі збідненим ураном викликають рак – Пентагон відповів Кремлю
Немає жодних доказів, зокрема з боку ВОЗ та МАГАТЕ, що снаряди зі збідненим ураном можуть спричинити спалах онкологічних захворювань, як стверджують у Кремлі.
Про це заявила на брифінгу заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх у відповідь на апокаліптичні заяви прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова.
– Щодо впливу снарядів зі збідненим ураном на здоров’я, я б не погодилася з твердженням російських офіційних осіб. Центр контролю і профілактики захворювань США заявив, що немає жодних доказів того, що вони викликають рак, – наголосила вона.
Сінгх також зауважила, що Всесвітня організація охорони здоров’я також не зафіксувала збільшення випадків лейкемії або інших видів раку після будь-якого впливу урану або збідненого урану.
– І навіть МАГАТЕ однозначно заявило, що не існує доведеного зв’язку… Тому я б не погоджувався з цим твердженням, – додала вона.
Представниця Пентагону вважає, що ці снаряди будуть найефективнішими у протидії російських танкам та допоможуть ЗСУ звільняти свої території.
Джерело: U.S. Department of Defense
Завантаження
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик