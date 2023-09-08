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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Немає доказів, що снаряди зі збідненим ураном викликають рак – Пентагон відповів Кремлю

Сабріна Сінгх
Фото: Getty Images

Немає жодних доказів, зокрема з боку ВОЗ та МАГАТЕ, що снаряди зі збідненим ураном можуть спричинити спалах онкологічних захворювань, як стверджують у Кремлі.

Про це заявила на брифінгу заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх у відповідь на апокаліптичні заяви прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова.

– Щодо впливу снарядів зі збідненим ураном на здоров’я, я б не погодилася з твердженням російських офіційних осіб. Центр контролю і профілактики захворювань США заявив, що немає жодних доказів того, що вони викликають рак, – наголосила вона.

Сінгх також зауважила, що Всесвітня організація охорони здоров’я також не зафіксувала збільшення випадків лейкемії або інших видів раку після будь-якого впливу урану або збідненого урану.

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– І навіть МАГАТЕ однозначно заявило, що не існує доведеного зв’язку… Тому я б не погоджувався з цим твердженням, – додала вона.

Представниця Пентагону вважає, що ці снаряди будуть найефективнішими у протидії російських танкам та допоможуть ЗСУ звільняти свої території.

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Джерело: U.S. Department of Defense

Зброя для України, Кремль, Міноборони, Пентагон, США, США-Росія
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