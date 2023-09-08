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Валентина Чорна, редакторка стрічки

ЄС розширив санкції проти росіян за порушення прав людини у Криму

ЄС розширив санкції проти росіян за порушення прав людини у Криму
Фото: Depositphotos

Рада ЄС додала до санкційного списку шістьох росіян за порушення прав людини у тимчасово окупованому Криму.

Про це йдеться в Офіційному журналі Європейського Союзу.

– Євросоюз занепокоєний погіршенням ситуації з правами людини на Кримському півострові, особливо в контексті агресивної війни Росії проти України. У цьому контексті шість осіб мають бути включені до списку фізичних та юридичних осіб, організацій та органів, які підпадають під обмежувальні заходи, що міститься в Додатку I до Регламенту (ЄС) 2020/1998, – йдеться у повідомленні.

Так, до санкційного списку потрапили працівники ФСБ, прокурори, судді, причетні до переслідування кримських татар та журналіста Владислава Єсипенка.

Зараз дивляться

Рішення набирає чинності з дня його опублікування в Офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо, співробітники ФСБ затримали Владислава Єсипенка у березні 2021 року у тимчасово окупованому Криму.

РФ звинуватила українського журналіста у “незаконному зберіганні та перевезенні вибухового пристрою”.

16 лютого 2022 року так званий Сімферопольський районний суд незаконно засудив Єсипенка до шести років позбавлення волі у колонії загального режиму і штрафу в 110 тис. російських рублів.

18 серпня стало відомо, що “суд” у Криму зменшив термін ув’язнення Єсипенку з шести до п’яти років.

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