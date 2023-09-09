Напад на українських дітей у Німеччині: у поліції розкрили нові деталі

Німецька поліція не знайшла підтвердження, що російськомовний чоловік напав на українську дитину та скинув з мосту в канал. Про це повідомляє видання DW з посиланням на прокуратуру міста Гьоттінген.

Про інцидент із замахом на ненавмисне вбивство 10-річного хлопчика з України у місті Айнбек, що у Нижній Саксонії, стало відомо 1 вересня.

За версією слідства, підліток поранився осколком скла або іншим гострим предметом під час гри в самому каналі, а суперечка з російськомовним чоловіком виникла нібито пізніше.

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— Діти жартома вигукували лайливі слова, за деякий час до них підійшов невідомий і заговорив російською мовою, яку вони зрозуміли, – вказується в повідомленні.

Зазначається, що діти нібито розлютили чоловіка і між ними виникла суперечка. Коли хлопчик став вибиратися з каналу і забрався на сталеві опори, чоловік нібито схопив дитину за футболку.

Поліція припускає, що саме через це підліток втратив рівновагу й опинився у воді, глибина якої становила близько 20 см. З даних поліції випливає, що у хлопчика склалося враження, що його зіштовхнули у воду.

У прокуратурі заявили, що російськомовний чоловік дійсно кинув пляшку у бік дитини, яка була вже у каналі. Втім слідчим не вдалося встановити, чи був цей кидок цілеспрямованим і чи влучила пляшка в дитину.

Початкова версія про замах на вбивство ґрунтувалася на свідченнях свідків, слідах крові на сталевих опорах мосту і даних лікарні. Агентство dpa заявило, що пізніше з’ясувалося, що перші свідчення дитини були неправдивими, оскільки вона боялася реакції батьків на забруднений одяг і поранену під час гри ногу.

Спочатку прокуратура Геттінгена повідомляла, що невідомий чоловік підійшов до групи українських дітей і заявив, що їм слід розмовляти російською мовою. Потім чоловік напав на дітей і скинув 10-річного хлопчика через поручні мосту в канал, а після жбурнув у дитину, яка лежала в каналі, скляну пляшку і зник з місця події.

У прокуратурі зауважили, що провадження, найімовірніше, буде закрито, враховуючи нові дані. У відомстві не уточнили, чи встановили особу російськомовного чоловіка, який конфліктував із дітьми.

Джерело : Deutsche Welle

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