Не має такої можливості: Байден оцінив спроможності Китаю захопити Тайвань
Президент США Джо Байден вважає, що нещодавній економічний спад у Китаї може зменшити бажання Пекіна вторгнутися на Тайвань.
Про це американський лідер сказав під час пресконференції в Ханої (В’єтнам), повідомляє Bloomberg.
Він зазначив, що під час саміту лідерів G20 мав зустріч з прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном.
На запитання, чому він не зустрічався з президентом Китаю Сі Цзіньпіном протягом 10 місяців, Байден відповів, що Сі “мав багато справ”. Лідер КНР вирішив не брати участь у саміті G-20.
За словами Байдена, Китай “зараз перебуває у складній економічній ситуації через низку причин, пов’язаних з міжнародним зростанням і його відсутністю, а також політикою, якої дотримується країна”.
– Я не думаю, що це змусить Китай вторгнутися на Тайвань, навпаки, ймовірно, він не має таких можливостей, як раніше, – додав він.
Президент США торкнувся теми напруженості між двома найбільшими економіками світу через їхні технологічні амбіції.
Зазначимо, Китай прагне заборонити використання iPhone на державних підприємствах, що є ударом для Apple Inc. і розширює раніше оголошені обмеження, які стосуються тільки урядових установ.
У 2017 році Конгрес США ухвалив закони, які забороняють певним мережам Пентагону використовувати обладнання від Huawei Technologies Co. або ZTE.
– Я не збираюся продавати Китаю матеріали, які збільшили б їхню здатність створювати більше ядерної зброї або брати участь у оборонній діяльності, – сказав Байден.
Також Байден наголосив, що не має наміру намагатися стримувати чи ізолювати другу за величиною економіку світу.
– Я не хочу стримувати Китай, я просто хочу переконатися, що у нас є відносини з Китаєм, які розвиваються, і всі знають, про що йдеться, – сказав він.
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