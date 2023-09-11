Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Внаслідок удару по ринку у Костянтинівці загинуло подружжя: дві доньки залишилися без батьків
Призов медиків: кого з жінок мобілізують та як це відбуватиметься
Знайшли у водоймі з зав’язаними руками: в Україні загинув доброволець з Британії
Терміново
РФ зруйнувала адмінбудівлю поліції в Кривому Розі: є загиблий, постраждалих – 73
Австрія відмовилася екстрадувати українських чоловіків-ухилянтів – ЗМІ
Світ
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Не має такої можливості: Байден оцінив спроможності Китаю захопити Тайвань

Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден вважає, що нещодавній економічний спад у Китаї може зменшити бажання Пекіна вторгнутися на Тайвань.

Про це американський лідер сказав під час пресконференції в Ханої (В’єтнам), повідомляє Bloomberg.

Він зазначив, що під час саміту лідерів G20 мав зустріч з прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном.

Зараз дивляться

На запитання, чому він не зустрічався з президентом Китаю Сі Цзіньпіном протягом 10 місяців, Байден відповів, що Сі “мав багато справ”. Лідер КНР вирішив не брати участь у саміті G-20.

За словами Байдена, Китай “зараз перебуває у складній економічній ситуації через низку причин, пов’язаних з міжнародним зростанням і його відсутністю, а також політикою, якої дотримується країна”.

– Я не думаю, що це змусить Китай вторгнутися на Тайвань, навпаки, ймовірно, він не має таких можливостей, як раніше, – додав він.

Президент США торкнувся теми напруженості між двома найбільшими економіками світу через їхні технологічні амбіції.

Зазначимо, Китай прагне заборонити використання iPhone на державних підприємствах, що є ударом для Apple Inc. і розширює раніше оголошені обмеження, які стосуються тільки урядових установ.

У 2017 році Конгрес США ухвалив закони, які забороняють певним мережам Пентагону використовувати обладнання від Huawei Technologies Co. або ZTE.

– Я не збираюся продавати Китаю матеріали, які збільшили б їхню здатність створювати більше ядерної зброї або брати участь у оборонній діяльності, – сказав Байден.

Також Байден наголосив, що не має наміру намагатися стримувати чи ізолювати другу за величиною економіку світу.

– Я не хочу стримувати Китай, я просто хочу переконатися, що у нас є відносини з Китаєм, які розвиваються, і всі знають, про що йдеться, – сказав він.

Читайте також
Байден близький до прийняття рішення про надання Україні ракет ATACMS – FT
ракета ATACMS

Джо Байден, Китай, Пекін, США, Тайвань
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Зазнають негативного впливу: Фукуяма пояснив, які країни стануть жертвами РФ після України
російські російський військовий
Байден близький до прийняття рішення про надання Україні ракет ATACMS – FT
ракета ATACMS
Названо п’ять альтернатив серед демократів, хто у 2024 році може змінити Байдена на виборах у США
Не має такої можливості: Байден оцінив спроможності Китаю захопити Тайвань
Без Путіна та Сі Цзіньпіна: в Індії стартував дводенний саміт лідерів G20
Саміт G20 в Індії
США можуть внести ракети ATACMS до найближчого пакету допомоги Україні — ЗМІ
ATACMS

Завантаження

Ігри
Відео
Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
Найпотужніша зброя їде до України: що відомо про снаряди зі збідненим ураном
Не має такої можливості: Байден оцінив спроможності Китаю захопити Тайвань
Нові правила для ФОП: кого стосується та за що штрафуватимуть
Не має такої можливості: Байден оцінив спроможності Китаю захопити Тайвань
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (08.09.2023)
Не має такої можливості: Байден оцінив спроможності Китаю захопити Тайвань
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (08.09.2023)
Не має такої можливості: Байден оцінив спроможності Китаю захопити Тайвань
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь