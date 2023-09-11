Не має такої можливості: Байден оцінив спроможності Китаю захопити Тайвань

Президент США Джо Байден вважає, що нещодавній економічний спад у Китаї може зменшити бажання Пекіна вторгнутися на Тайвань.

Про це американський лідер сказав під час пресконференції в Ханої (В’єтнам), повідомляє Bloomberg.

Він зазначив, що під час саміту лідерів G20 мав зустріч з прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном.

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На запитання, чому він не зустрічався з президентом Китаю Сі Цзіньпіном протягом 10 місяців, Байден відповів, що Сі “мав багато справ”. Лідер КНР вирішив не брати участь у саміті G-20.

За словами Байдена, Китай “зараз перебуває у складній економічній ситуації через низку причин, пов’язаних з міжнародним зростанням і його відсутністю, а також політикою, якої дотримується країна”.

– Я не думаю, що це змусить Китай вторгнутися на Тайвань, навпаки, ймовірно, він не має таких можливостей, як раніше, – додав він.

Президент США торкнувся теми напруженості між двома найбільшими економіками світу через їхні технологічні амбіції.

Зазначимо, Китай прагне заборонити використання iPhone на державних підприємствах, що є ударом для Apple Inc. і розширює раніше оголошені обмеження, які стосуються тільки урядових установ.

У 2017 році Конгрес США ухвалив закони, які забороняють певним мережам Пентагону використовувати обладнання від Huawei Technologies Co. або ZTE.

– Я не збираюся продавати Китаю матеріали, які збільшили б їхню здатність створювати більше ядерної зброї або брати участь у оборонній діяльності, – сказав Байден.

Також Байден наголосив, що не має наміру намагатися стримувати чи ізолювати другу за величиною економіку світу.

– Я не хочу стримувати Китай, я просто хочу переконатися, що у нас є відносини з Китаєм, які розвиваються, і всі знають, про що йдеться, – сказав він.

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