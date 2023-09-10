У Псковській області РФ створили патрулі для запобігання атакам БпЛА на військові аеродроми
У неділю 10 вересня британська розвідка повідомила, що у Псковській області Росії неподалік кордону з Естонією губернатор організував волонтерські патрулі безпеки, щоб запобігти подальшим атакам безпілотних літальних апаратів на авіабазу Крести.
– Через обмежений радіус дії БпЛА атаки на базу майже напевно були здійснені з території Російської Федерації, – зазначається у повідомленні.
Повідомляється, що до патрулювання записалося до 800 громадян. Ця ініціатива з’явилася після повідомлення про пошкодження двох транспортних літаків Іл-76 29 серпня 2023 року.
Патрулі складатимуться з груп по 50 осіб, розподілених між кількома муніципалітетами, які патрулюватимуть прикордонні райони та критичну інфраструктуру, зокрема аеропорти та авіабази.
– Створення цих добровольчих патрулів безпеки, ймовірно, матиме стримувальний ефект і забезпечуватиме певний рівень захисту від квадрокоптерних БпЛА, якими керують у безпосередній близькості від авіабази, – розповіли в розвідці.
У британському відомстві також зауважили, що історично виявилося, що знищити БпЛА зі стрілецької зброї важко, тому російським силам однаково знадобляться системи протиповітряної оборони з можливістю спостереження та кінетичні й електронні засоби перехоплення для знищення БпЛА.
Залучення волонтерів, найімовірніше, свідчить про брак навченого персоналу служби безпеки в Росії.
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