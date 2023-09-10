Зазнають негативного впливу: Фукуяма пояснив, які країни стануть жертвами РФ після України
Якщо Російська Федерація залишатиме під власним контролем тимчасово окуповані території України, тоді наступними цілями для держави-агресора можуть стати інші країни, наприклад, Грузія, Казахстан і Молдова.
Про це заявив філософ, політичний економіст, публіцист японського походження, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма під час засідання на Ялтинській європейській стратегії (YES) у Києві.
На думку професор Стенфордського університету, війна Росії проти України матиме вплив на інші держави. Політолог пояснив, якими можуть бути наслідки для країн світу.
– Грузія, Молдова і Казахстан – кожна з цих країн зазнає негайного впливу, якщо РФ переможе та зможе залишити захоплені українські території. У Росії є зазіхання на суверенні території цих країн. Сподіваюсь, що вони матимуть можливість розвиватися як незалежні демократії, – висловив думку аналітик.
Водночас експерт пояснив, що наслідки російського вторгнення матимуть вплив на Південно-Східну Азію, де Китай може наважитись на агресію проти Тайваню, а також наслідки війни відчують у США.
Джерело: YES
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