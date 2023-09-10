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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Зазнають негативного впливу: Фукуяма пояснив, які країни стануть жертвами РФ після України

російські російський військовий
Фото: Getty Images

Якщо Російська Федерація залишатиме під власним контролем тимчасово окуповані території України, тоді наступними цілями для держави-агресора можуть стати інші країни, наприклад, Грузія, Казахстан і Молдова.

Про це заявив філософ, політичний економіст, публіцист японського походження, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма під час засідання на Ялтинській європейській стратегії (YES) у Києві.

На думку професор Стенфордського університету, війна Росії проти України матиме вплив на інші держави. Політолог пояснив, якими можуть бути наслідки для країн світу.

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– Грузія, Молдова і Казахстан – кожна з цих країн зазнає негайного впливу, якщо РФ переможе та зможе залишити захоплені українські території. У Росії є зазіхання на суверенні території цих країн. Сподіваюсь, що вони матимуть можливість розвиватися як незалежні демократії, – висловив думку аналітик.

Водночас експерт пояснив, що наслідки російського вторгнення матимуть вплив на Південно-Східну Азію, де Китай може наважитись на агресію проти Тайваню, а також наслідки війни відчують у США.

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Джерело: YES

Війна в Україні, Грузія, Казахстан, Китай, Молдова, США, Тайвань, Ялтинська європейська стратегія
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