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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

На саміті G20 панувала достатня згода щодо миру в Україні – Байден

Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що на саміті G20 була “достатня” згода щодо необхідності справедливого і тривалого миру в Україні.

– Ми також обговорювали жорстоку та незаконну війну Росії в Україні. І в залі була достатня згода щодо необхідності справедливого і тривалого миру, який підтримує принципи Статуту ООН і поважає суверенітет та територіальну цілісність, – сказав він.

У відповідь на запитання, чи стало питання російсько-української війни “каменем спотикання із Глобальним Півднем”, Байден відповів: “Це не є каменем спотикання із Глобальним Півднем, це камінь спотикання із Росією”.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції заявив, що він залишився задоволеним підсумковою декларацією саміту лідерів G20 у Нью-Делі.

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Джерело: Білий дім

G20, Війна в Україні, Джо Байден, США, Україна
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