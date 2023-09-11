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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Президент Бразилії пояснив, чи заарештують Путіна у разі поїздки на саміт G20 у 2024 році

Президент Бразилії пояснив, чи заарештують Путіна у разі поїздки на саміт G20 у 2024 році
Фото: Getty Images

Рішення про арешт російського диктатора Володимира Путіна у разі його приїзду на саміт G20 (Групи двадцяти) наступного року ухвалюватиме судова система Бразилії.

Про це заявив президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва у коментарі іноземним журналістам. За його словами, його країна ухвалюватиме рішення про можливий арешт.

– Якщо Путін вирішить приєднатися (до саміту G20, – Ред.), це має вирішувати судова влада, а не мій уряд, – заявив він кореспондентам.

Раніше Лула да Сілва заявив, що кремлівський диктатор нібито може спокійно приїхати на територію Бразилії, а якщо він залишатиметься президентом, тоді Володимира Путіна “нізащо не заарештують”.

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Однак тепер повідомляється, що президент Бразилії Лула да Сілва змінив позицію щодо можливого арешту президента Росії Путіна.

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Президент Бразилії пояснив, чи заарештують Путіна у разі поїздки на саміт G20 у 2024 році

Джерело: CNN
G20, Бразилія, Війна в Україні, Володимир Путін, Міжнародний кримінальний суд, МКС, Саміт
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