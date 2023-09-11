Президент Бразилії пояснив, чи заарештують Путіна у разі поїздки на саміт G20 у 2024 році
Рішення про арешт російського диктатора Володимира Путіна у разі його приїзду на саміт G20 (Групи двадцяти) наступного року ухвалюватиме судова система Бразилії.
Про це заявив президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва у коментарі іноземним журналістам. За його словами, його країна ухвалюватиме рішення про можливий арешт.
– Якщо Путін вирішить приєднатися (до саміту G20, – Ред.), це має вирішувати судова влада, а не мій уряд, – заявив він кореспондентам.
Раніше Лула да Сілва заявив, що кремлівський диктатор нібито може спокійно приїхати на територію Бразилії, а якщо він залишатиметься президентом, тоді Володимира Путіна “нізащо не заарештують”.
Однак тепер повідомляється, що президент Бразилії Лула да Сілва змінив позицію щодо можливого арешту президента Росії Путіна.
Завантаження
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик