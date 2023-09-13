Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Х-31П: особливості та характеристики протирадіолокаційної ракети
Герой України посмертно: виплати та кому можуть присвоїти звання – пояснює експерт
$2 тис. за довічну інвалідність: на Київщині судитимуть лікарів МСЕК та їх спільника
Унікальна операція в Чорному морі: Україна повернула під контроль “вишки Бойка”
Терміново
Четверо людей у Київській області постраждали внаслідок нічної російської атаки БпЛА
Світ
Валерій Савицький, редактор стрічки

Лідер республіканців у Сенаті пояснив, чому США допомагають Україні зброєю

Мітч МакКоннел
Фото: Depositphotos

Сполучені Штати надають Україні зброю не з милосердя, а для підтримки іншої демократичної країни, що напряму відповідає інтересам Вашингтона.

Про це заявив лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннелл, повідомляє Голос Америки.

– Це не дискусії про абстрактні принципи і філантропію. Сполучені Штати озброюють Україну не з почуття милосердя – ми підтримуємо іншу демократію, тому що це в наших прямих інтересах, – сказав він.

На думку МакКоннела, війна в Україні дала Заходу вирішальний урок щодо важливості мільярдних інвестицій в оборонний потенціал США, як фундаментальної передумови “у змаганні з нашим найбільшим противником – Китаєм”.

Зараз дивляться

– Таким чином (інвестуючи в оборонний сектор. – Ред.) Америка робить невідкладні кроки. У цьому процесі ми одночасно зменшуємо російську військову потужність і заохочуємо наших союзників купувати американське та інвестувати у власний захист. Це і є американське лідерство. І республіканці повинні тиснути на президента Байдена, щоб той показував ще більше таких прикладів, замість того, щоб мріяти про відступ Сполучених Штатів, – підкреслив лідер республіканців у Сенаті.

Нагадаємо, 6 вересня Мітч Макконнелл закликав продовжувати підтримку України у війні проти Росії, оскільки “зараз не час розслаблятися”. Він сподівається, що до кінця вересня сенатори затвердять надання Україні додаткового пакету фінансової допомоги навіть попри затятий опір деяких консервативних політичних кіл.

Ця заява співпала з візитом до Києва 6 вересня держсекретаря США Ентоні Блінкена. За підсумками зустрічі з владою, очільник американської дипломатії оголосив про надання Україні пакету військової допомоги на суму $1 млрд. Кошти мають посилити протиповітряну оборону і розширити допомогу цивільному населенню.

Читайте також
Блінкен закликав Конгрес оперативно виділити $24,1 млрд фінансування для України
Ентоні Блінкен

Джо Байден, Китай, Мітч Макконнелл, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Папа Франциск хоче залучити Китай до встановлення миру в Україні
Кардинал Маттео Дзуппі
ATACMS для України: CNN дізналися про плани Байдена щодо постачання ракет
Лідер республіканців у Сенаті пояснив, чому США допомагають Україні зброєю
Можуть бути не лише артилерійські снаряди: Мусієнко про надання зброї РФ від КНДР
Лідер республіканців у Сенаті пояснив, чому США допомагають Україні зброєю
Блокування роботи Starlink біля Криму. У Сенаті вимагають провести розслідування щодо Маска
Сенат США
У Білому домі закликали КНДР не постачати і не продавати зброю Росії
Кім Чен Ин і Путін

Завантаження

Ігри
Відео
Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились
Лідер республіканців у Сенаті пояснив, чому США допомагають Україні зброєю
Україна відмовилася від російського ядерного палива: чим його замінять
Лідер республіканців у Сенаті пояснив, чому США допомагають Україні зброєю
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (12.09.2023)
Лідер республіканців у Сенаті пояснив, чому США допомагають Україні зброєю
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (11.09.2023)
Лідер республіканців у Сенаті пояснив, чому США допомагають Україні зброєю
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь