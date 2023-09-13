Лідер республіканців у Сенаті пояснив, чому США допомагають Україні зброєю

Сполучені Штати надають Україні зброю не з милосердя, а для підтримки іншої демократичної країни, що напряму відповідає інтересам Вашингтона.

Про це заявив лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннелл, повідомляє Голос Америки.

– Це не дискусії про абстрактні принципи і філантропію. Сполучені Штати озброюють Україну не з почуття милосердя – ми підтримуємо іншу демократію, тому що це в наших прямих інтересах, – сказав він.

На думку МакКоннела, війна в Україні дала Заходу вирішальний урок щодо важливості мільярдних інвестицій в оборонний потенціал США, як фундаментальної передумови “у змаганні з нашим найбільшим противником – Китаєм”.

Зараз дивляться

– Таким чином (інвестуючи в оборонний сектор. – Ред.) Америка робить невідкладні кроки. У цьому процесі ми одночасно зменшуємо російську військову потужність і заохочуємо наших союзників купувати американське та інвестувати у власний захист. Це і є американське лідерство. І республіканці повинні тиснути на президента Байдена, щоб той показував ще більше таких прикладів, замість того, щоб мріяти про відступ Сполучених Штатів, – підкреслив лідер республіканців у Сенаті.

Нагадаємо, 6 вересня Мітч Макконнелл закликав продовжувати підтримку України у війні проти Росії, оскільки “зараз не час розслаблятися”. Він сподівається, що до кінця вересня сенатори затвердять надання Україні додаткового пакету фінансової допомоги навіть попри затятий опір деяких консервативних політичних кіл.

Ця заява співпала з візитом до Києва 6 вересня держсекретаря США Ентоні Блінкена. За підсумками зустрічі з владою, очільник американської дипломатії оголосив про надання Україні пакету військової допомоги на суму $1 млрд. Кошти мають посилити протиповітряну оборону і розширити допомогу цивільному населенню.

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