Посилення ППО у Європі: Австрія купить у Німеччини вісім IRIS-T

У межах європейської системи протиповітряної оборони Небесний щит Австрія має намір разом з Німеччиною закупити системи ППО та провести навчання.

Про це на спільній пресконференції з головнокомандувачем ВПС ФРН Герфрідом Промбергером повідомила міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер.

Промбергер зауважив, що Австрія планує закупити вісім систем ППО IRIS-T: чотири – малої дальності з радіусом дії до 15 км, та чотири – середньої дальності з радіусом дії до 50 км.

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Вже через рік після підписання контракту на закупівлю має бути поставлена перша система. Країни очікують зниження витрат на закупівлю.

Таннер і Промбергер не стали говорити про вартість закупівель, пояснивши, що це залежатиме від перемовин.

Нагадаємо, що восени 2022 року Німеччина запропонувала ініціативу Небесний щит, яка має посилити протиповітряну оборону в Європі.

В ініціативі вже беруть участь 19 європейських держав, зокрема й нейтральні Австрія і Швейцарія.

Джерело: ORF

Фото: Diehl Defence

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