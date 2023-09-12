У Росії пасажирський літак з 170 пасажирами на борту екстрено сів у полі
12 вересня у Росії пасажирський літак здійснив екстрену посадку у полі в Новосибірській області.
Як повідомив губернатор області Андрій Травніков, на борту перебували 170 осіб, включаючи 23 дітей.
У Росавіції зазначили, що літак прямував у напрямку Сочі-Омськ, однак здійснив посадку на підібраний з повітря майданчик поблизу населеного пункту Кам’янка (близько 180 км до Новосибірська).
Причиною інциденту може бути відмова гідросистеми повітряного судна.
За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, пасажирів евакуйовано, горіння не зафіксовано.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну західні партнери ввели санкції проти російських авіакомпаній. Зокрема, ЄС заборонив експорт до Росії товарів і технологій, які використовуються в авіаційному та космічному секторах.
У квітні 2023 року ЗМІ повідомляли, що на тлі обмежень російська авіакомпанія Аерофлот уперше в історії відправила свій літак на ремонт до Ірану.
Фото: Риа Новости
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