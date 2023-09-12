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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Росії пасажирський літак з 170 пасажирами на борту екстрено сів у полі

У Росії пасажирський літак з 170 пасажирами на борту екстрено сів у полі

12 вересня у Росії пасажирський літак здійснив екстрену посадку у полі в Новосибірській області.

Як повідомив губернатор області Андрій Травніков, на борту перебували 170 осіб, включаючи 23 дітей.

У Росавіції зазначили, що літак прямував у напрямку Сочі-Омськ, однак здійснив посадку на підібраний з повітря майданчик поблизу населеного пункту Кам’янка (близько 180 км до Новосибірська).

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Причиною інциденту може бути відмова гідросистеми повітряного судна.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, пасажирів евакуйовано, горіння не зафіксовано.

У Росії пасажирський літак з 170 пасажирами на борту екстрено сів у полі
Телеграм-канал Baza
У Росії пасажирський літак з 170 пасажирами на борту екстрено сів у полі
Телеграм-канал Baza
У Росії пасажирський літак з 170 пасажирами на борту екстрено сів у полі
Телеграм-канал Baza
У Росії пасажирський літак з 170 пасажирами на борту екстрено сів у полі
Телеграм-канал Baza
У Росії пасажирський літак з 170 пасажирами на борту екстрено сів у полі
У Росії пасажирський літак з 170 пасажирами на борту екстрено сів у полі
У Росії пасажирський літак з 170 пасажирами на борту екстрено сів у полі
У Росії пасажирський літак з 170 пасажирами на борту екстрено сів у полі

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну західні партнери ввели санкції проти російських авіакомпаній. Зокрема, ЄС заборонив експорт до Росії товарів і технологій, які використовуються в авіаційному та космічному секторах.

У квітні 2023 року ЗМІ повідомляли, що на тлі обмежень російська авіакомпанія Аерофлот уперше в історії відправила свій літак на ремонт до Ірану.

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Фото: Риа Новости

Літаки, літаки РФ, Росія
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Наталія Кулик
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