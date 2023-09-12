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Світ
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Валить чорний дим: у РФ спалахнула масштабна пожежа на заводі мастильних матеріалів

пожежа в Росії

У вівторок, 12 вересня, у російському місті Салават спалахнула пожежа на території заводу мастильних матеріалів Девон.

За даними місцевих Telegram-каналів, горить мазутна яма поряд із цистернами з паливом.

У мережі оприлюднили відео з місця пожежі, на яких можна побачити чорний густий дим.

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Як повідомили у російському МНС, загоряння площею 300 квадратних метрів вже вдалося локалізувати. Інформації про причину пожежі наразі немає.

Нагадаємо, 11 вересня спалахнула масштабна пожежа поряд із Державною інспекцією безпеки дорожнього руху підмосковного Подольська.

Вогнем охопило три легкові автомобілі, гараж та сарай на площі 78 кв. м.

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Вибух, Пожежа, Росія
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Наталія Кулик
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