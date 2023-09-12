Валить чорний дим: у РФ спалахнула масштабна пожежа на заводі мастильних матеріалів
У вівторок, 12 вересня, у російському місті Салават спалахнула пожежа на території заводу мастильних матеріалів Девон.
За даними місцевих Telegram-каналів, горить мазутна яма поряд із цистернами з паливом.
У мережі оприлюднили відео з місця пожежі, на яких можна побачити чорний густий дим.
Як повідомили у російському МНС, загоряння площею 300 квадратних метрів вже вдалося локалізувати. Інформації про причину пожежі наразі немає.
Нагадаємо, 11 вересня спалахнула масштабна пожежа поряд із Державною інспекцією безпеки дорожнього руху підмосковного Подольська.
Вогнем охопило три легкові автомобілі, гараж та сарай на площі 78 кв. м.
Завантаження
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик