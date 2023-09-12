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Валерій Савицький, редактор стрічки

ЄС відмовився продовжувати санкції щодо низки російських бізнесменів – ЗМІ

Санкції проти РФ
Фото: Depositphotos

Європейський Союз відмовився продовжувати санкції проти трьох російських бізнесменів, запроваджені через вторгнення РФ в Україну.

Йдеться про російського бізнесмена Григорія Березкіна, мільярдера Фархада Ахмедова та колишнього керівника російської компанії електронної комерції Ozon Олександра Шульгіна. Чинність запроваджених проти них обмежень спливає 15 вересня, повідомляє Reuters.

Зазначається, що ЄС потребує одностайності всіх 27 країн-членів блоку для введення санкцій, що оновлюються кожні шість місяців.

Зараз дивляться

Уряди країн Заходу запровадили широкі економічні санкції проти трьох бізнесменів після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Чим займаються підсанкційні бізнесмени

Григорій Березкін – російський бізнесмен та підприємець, займається електроенергетикою і нафтовою промисловістю. Входить до кола близьких поплічників диктатора Володимира Путіна.

Олександр Шульгін – бізнесмен, колишній власник російської платформи електронної комерції Ozon Group. Після запровадження санкцій ЄС та Австралії, 11 квітня 2022 року він покинув посаду гендиректора і вийшов із ради директорів компанії.

Фархад Ахмедов – російський бізнесмен та мільярдер азербайджанського походження. Понад 10 років входить до топ-200 найбагатших людей Росії.

Нагадаємо, 8 вересня німецьке видання Bild повідомило, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надіслав листа главі МЗС Росії Сергію Лаврову, в якому заявив про готовність скасувати деякі санкції проти Росії в обмін на її повернення до Чорноморської ініціативи.

Однак згодом Гутерреш офіційно заявив, що санкції з РФ знімати не збираються. А в українському МЗС рішуче відкинули ідею послаблення санкцій проти Росії в обмін на поновлення зернової угоди.

Тим часом Рада ЄС додала до санкційного списку шістьох росіян за порушення прав людини у тимчасово окупованому Криму.

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Санкції проти РФ

Джерела: Reuters, РБК-Україна

ЄС, Ахмедов, Березкін, санкції, Шульгін
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