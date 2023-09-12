Європарламент ухвалив резолюцію про спільне оборонне замовлення для держав ЄС
Європарламент ухвалив резолюцію, яка містить пропозиції до представлених Єврокомісією регуляторних правил щодо посилення спроможностей європейської оборонної промисловості внаслідок спільного оборонного замовлення (EDIRPA).
Відповідна резолюція підтримана у першому читанні більшістю голосів. Голосування відбулося під час пленарного засідання Європейського парламенту в Страсбурзі.
У преамбулі зазначають, що повномасштабна російська агресія проти України стала ключовою причиною для зміни підходів системи європейської безпеки та нарощування потенціалу оборонної промисловості.
– Це вимагає суттєвого збільшення спроможностей країн-членів для подолання найбільш невідкладної та критичної нестачі, яка загострилася після передання оборонної продукції в Україну, – йдеться у документі.
Країни-члени ЄС стиснулися з труднощами, які виникли внаслідок російського вторгнення. Там відзначають людські втрати у прикордонних регіонах, масовий рух жителів, що рятуються від війни, великий обсяг постачання гуманітарної та військової допомоги, а також необхідність підтримання готовності у разі ескалації війни.
В Європарламенті зазначають, що необхідно адаптувати європейську оборонну промислову та технологічну базу (EDTIB) до розвитку військових досліджень, модернізації застарілого військового обладнання, зокрема розробленого або виробленого Радянським Союзом.
У документі відзначають необхідність розвитку співробітництва між країнами-членами ЄС у сфері оборонного замовлення з метою перетворити Європейський Союз на впливового глобального гравця.
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