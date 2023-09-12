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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Європарламент ухвалив резолюцію про спільне оборонне замовлення для держав ЄС

Європарламент ухвалив резолюцію про спільне оборонне замовлення для держав ЄС
Фото: Unsplash

Європарламент ухвалив резолюцію, яка містить пропозиції до представлених Єврокомісією регуляторних правил щодо посилення спроможностей європейської оборонної промисловості внаслідок спільного оборонного замовлення (EDIRPA).

Відповідна резолюція підтримана у першому читанні більшістю голосів. Голосування відбулося під час пленарного засідання Європейського парламенту в Страсбурзі.

У преамбулі зазначають, що повномасштабна російська агресія проти України стала ключовою причиною для зміни підходів системи європейської безпеки та нарощування потенціалу оборонної промисловості.

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– Це вимагає суттєвого збільшення спроможностей країн-членів для подолання найбільш невідкладної та критичної нестачі, яка загострилася після передання оборонної продукції в Україну, – йдеться у документі.

Країни-члени ЄС стиснулися з труднощами, які виникли внаслідок російського вторгнення. Там відзначають людські втрати у прикордонних регіонах, масовий рух жителів, що рятуються від війни, великий обсяг постачання гуманітарної та військової допомоги, а також необхідність підтримання готовності у разі ескалації війни.

В Європарламенті зазначають, що необхідно адаптувати європейську оборонну промислову та технологічну базу (EDTIB) до розвитку військових досліджень, модернізації застарілого військового обладнання, зокрема розробленого або виробленого Радянським Союзом.

У документі відзначають необхідність розвитку співробітництва між країнами-членами ЄС у сфері оборонного замовлення з метою перетворити Європейський Союз на впливового глобального гравця.

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Європарламент, Європейський Союз, Війна в Україні, витрати на оборону, Міноборони, Україна-ЄС
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