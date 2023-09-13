Литва буде скеровувати штрафи за невиконання санкцій на відновлення України
Уряд Литовської Республіки підтримав передачу на відновлення України коштів, які держава отримує зі штрафів за невиконання міжнародних і національних санкцій.
Про це повідомляє LRT.
Видання уточнює, що законопроект представило Міністерство закордонних справ Литви. Документ передбачає перерахунок коштів до Фонду співпраці для розвитку і використання для реалізації проектів, пов’язаних з відновленням України.
Відомство також пропонує передавати до цього Фонду кошти, отримані від конфіскату.
– Такий крок продемонстрував би тверду прихильність Литви наданню підтримки Україні, яка страждає від російської агресії, і сприяв би зусиллям міжнародної спільноти щодо забезпечення фундаментального принципу, згідно з яким агресор повинен компенсувати завдані ним збитки, – йдеться у супровідному листі законопроекту.
Для набуття ініціативою чинності, законопроект має підтримати парламент Литви.
Видання також зазначає, що за порушення міжнародних санкцій у Литві передбачені штрафи від €200 до 6 тис.
За даними МЗС Литви, Росія завдала Україні збитків на €700 млрд.
Нагадаємо, Литва збирає коаліцію для розмінування України і запрошує країни долучитися до навчання персоналу з розмінування або надати необхідне для цього обладнання.
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Вільнюс підготує довготривалий план підтримки Збройних сил України.
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