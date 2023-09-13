Настав час подумати про розширення ЄС: фон дер Ляєн звернулася до Європарламенту

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн впевнена в тому, що Євросоюз має пришвидшити вступ України та інших кандидатів.

Про це вона заявила 13 вересня під час виступу у Європарламенті, який транслювався в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Вступ до Євросоюзу – це справа гідних, яка потребує щирої, пильної та важкої праці. Але вже є багато поступок. Ми бачимо, що Україна зробила відтоді, як стала кандидатом на вступ. Ми бачили відданість інших кандидатів. Тому настав час подумати про розширення. Я вірю, що наступне розширення стане каталізаторм нашого поступу, – наголосила вона.

За її словами, зараз у ЄС 27 країн, проте переконана у тому, що буде 30 і більше.

Зараз дивляться

– Європейські конвенції та угоди змінюються тоді, коли це потрібно. Ми не можемо чекати змін, щоб розширюватися. Ми можемо зробити це швидше. Це означає, що нам треба діяти на випередження, – підсумувала вона.

Наразі в ЄС готують рішення про початок переговорів щодо вступу України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.