Настав час подумати про розширення ЄС: фон дер Ляєн звернулася до Європарламенту
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн впевнена в тому, що Євросоюз має пришвидшити вступ України та інших кандидатів.
Про це вона заявила 13 вересня під час виступу у Європарламенті, який транслювався в ефірі телемарафону Єдині новини.
– Вступ до Євросоюзу – це справа гідних, яка потребує щирої, пильної та важкої праці. Але вже є багато поступок. Ми бачимо, що Україна зробила відтоді, як стала кандидатом на вступ. Ми бачили відданість інших кандидатів. Тому настав час подумати про розширення. Я вірю, що наступне розширення стане каталізаторм нашого поступу, – наголосила вона.
За її словами, зараз у ЄС 27 країн, проте переконана у тому, що буде 30 і більше.
– Європейські конвенції та угоди змінюються тоді, коли це потрібно. Ми не можемо чекати змін, щоб розширюватися. Ми можемо зробити це швидше. Це означає, що нам треба діяти на випередження, – підсумувала вона.
Наразі в ЄС готують рішення про початок переговорів щодо вступу України.
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко