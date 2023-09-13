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Німеччина повністю підтримує вимоги України щодо справедливого миру – Шольц

Німеччина повністю підтримує вимоги України щодо справедливого миру – Шольц
Фото: Depositphotos

Формула миру, запропонована президентом України Володимиром Зеленським, чітко виражає прагнення українців до справедливого миру.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Укрінформ.

– Ми всі знаємо, що сьогодні ніхто в Європі так не прагне миру, як українці. Щодня вони захищають свою свободу, свою батьківщину, своє життя від імперських, засліплених історією владних фантазій володаря у Кремлі. Мирний план, який президент Зеленський просуває по всьому світу, чітко виражає це прагнення до миру, – сказав він.

Шольц, застерігши від “псевдорішень”, у назві яких є лише “мир”, зазначив, що мир без свободи означає гноблення, а мир без справедливості називається диктатом.

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За його словами, саме тому Берлін повністю підтримує вимоги України щодо справедливого миру, зокрема, постачаючи зброю.

– Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в її праві на самооборону стільки, скільки буде потрібно. Я вважаю, що це необхідно не лише з політичного та стратегічного погляду, а й з точки зору етики миру, – наголосив канцлер Німеччини.

Раніше очільниця МЗС Німеччини заявила, що розширення Європейського Союзу — це необхідний геополітичний наслідок російського вторгнення в Україну.

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Джерело: Укрінформ
Війна в Україні, Олаф Шольц, Формула миру
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

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