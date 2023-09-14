Пентагон створив нову команду для моніторингу використання Україною допомоги США

Міноборони США створило в Україні нову команду для моніторингу американської допомоги Києву у сфері безпеки, оскільки дедалі більше законодавців-республіканців закликають до посилення контролю за використанням цих коштів.

Про це повідомляє CNN.

Генеральний інспектор американського відомства повідомив, що високопоставлений представник США розпочав роботу в Україні наприкінці серпня, а до кінця вересня очікується прибуття додаткового персоналу.

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– Персонал, який базуватиметься в посольстві США в Києві, здійснюватиме моніторинг американської допомоги, яка з початку роботи адміністрації Байдена сягнула більше ніж 43,7 мільярда доларів, – йдеться у повідомленні.

За словами речниці генінспектора Меган Рід, це буде перший випадок, коли співробітники інспекції перебуватимуть в Україні з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Раніше у Міноборони України повідомили, що інспекція США, відповідальна за лінію матеріально-технічної допомоги, засвідчила відсутність претензій з боку американської сторони до обліку озброєння та військової техніки, наданих Україні для захисту від повномасштабної російської агресії.

Джерело : CNN

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