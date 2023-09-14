Пілот РФ навмисно намагався збити літак Великої Британії в 2022 році – BBC

У 2022 році російський пілот намагався збити літак-розвідник Королівських сил, вважаючи, що в нього є дозвіл на відкриття вогню.

Про це повідомляє BBC з посиланням на джерела.

Зазначено, що пілот випустив дві ракети, перша з яких промахнулася, а не вийшла з ладу, як стверджувалося раніше.

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Росія заявила, що інцидент у вересні минулого року був викликаний “технічною несправністю”. Міністерство оборони Великої Британії публічно прийняло російське пояснення.

Але тепер три високопоставлені західні оборонні джерела, обізнані з інцидентом, заявили, що російські повідомлення, перехоплені літаком RC-135 Rivet Joint ВПС Великої Британії, дають зовсім іншу картину, ніж офіційна версія.

29 вересня минулого року літак RAF з екіпажем до 30 осіб виконував спостережну місію над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі, коли зіткнувся з двома російськими винищувачами СУ-27.

Перехоплені повідомлення свідчать, що один з російських пілотів вважав, що отримав дозвіл на ураження британського літака після неоднозначної команди з російської наземної станції.

Однак другий російський пілот так не вважав. Він обурився і вилаявся на свого колегу, коли той випустив першу ракету.

У відповідь на ці нові викриття речник британського Міністерства оборони заявив, що вони завжди прагнуть захищати безпеку операцій, уникати непотрібної ескалації та інформувати громадськість і міжнародну спільноту.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес ще у жовтні розповів про інцидент Палаті громад, заявивши, що два російські винищувачі Су-27 перехопили RC-135 в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, наблизившись на відстань до п’яти метрів.

Джерело : BBC

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