Російські Автоваз, Москвич і олігархи: США оновили список санкцій

Сполучені Штати оновили санкційний перелік проти Росії, додавши туди російських олігархів, чиновників та підприємства, пов’язані з військово-промисловим комплексом РФ.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів США за 14 вересня.

Так, до санкційного переліку американців було додано майже 100 фізичних та юридичних осіб.

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Окремо Державний департамент США також визначив понад 70 осіб, які потрапили під санкції.

– Сьогоднішні санкції спрямовані на осіб, які отримують вигоду, підтримують та підтримують жорстоку війну, яку Росія обрала проти України, – повідомили в американському Мінфіні.

Як заявив міністерка фінансів США Джанет Єллен, за допомогою сьогоднішніх санкцій Сполучені Штати продовжують роботу, спрямовану на те, щоб перекрити російські ланцюги військових поставок і позбавити президента РФ Володимира Путіна обладнання, технологій та послуг, необхідних йому для ведення війни проти України.

– Ми також чітко дали зрозуміти, що фізичні та юридичні особи, які отримують вигоду від вторгнення та їхньої близькості до Кремля, будуть притягнуті до відповідальності, і сьогоднішні дії демонструють наш глобальний вплив у накладенні серйозних витрат на путінських олігархів, – додала вона.

Серед російських юросіб, які потрапили під санкції, – Росавтодор, Автоваз, Москвич, НВО Сатурн і Союз, Соллерс, Арктик Енерджис, Кріогенмаш, AGD Diamonds, машинобудівний завод Тонар, Ак Барс Банк і СИНКО Банк, Globaltrans.

Також до санкційного листа США внесені компанії, пов’язані з корисними копалинами – Янська гірнича компанія, Таймирські ресурси, Таймирська гірнича компанія, Сибірська вугільна компанія, Редметконцентрат.

Разом з тим, цього разу персональні санкції торкнулись президента російського виробника рухомого складу АТ Трансмашхолдинг Андрія Бокарєва та його дружини Ольги. Бокарєв має зв’язки з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

Крім того, під санкції потрапив бізнес-партнер Бокарєва Іскандар Махмудов, засновник АТ Уральська гірничо-металургійна компанія, та його син Джахангір.

Зокрема, санкції США зачепили заступника Шойгу Олексія Криворучка, головного конструктора авіаційного двигунобудівного науково-технічного комплексу Союз й члена ради директорів Балашихинського літейно-механічного заводу (теж під санкціями) Мкртича Окрояна і його родину.

Російські компанії з військово-промислового комплексу, які потрапили під санкції: Гаврилов-Ямський машинобудівний завод Агат, АТ Звезда, яке входить до складу Ростеху, Науково-дослідний інститут машинобудування та Ульяновський патронний завод.

Щодо іноземних компаній, які потрапили під санкції через допомогу Росії в обході санкцій, то серед них: фінські Luminor і Siberica, турецькі Margiana Insaat Dis Ticaret, Demirci Bilisim Ticaret Sanayi, Denkar Ship Construction, Ship Agency і його власник Ілкер Догруйол. За даними Мінфіна США, зазначені компанії експортували електроніку російським підприємствам, а також здійснювали постачання до РФ товарів подвійного призначення.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що запроваджені санкції є “дуже важливим кроком наших партнерів”. Він додав, що група Макфола-Єрмака ретельно працювала над пропозиціями щодо санкцій.

– І дуже приємно, що вони були враховані у цьому пакеті, – додав він.

Перед цим у Сполучених Штатах заявляли, що занепокоєні поглибленням військової співпраці між Росією та Північною Кореєю.

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