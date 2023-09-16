США збільшать щомісячне виробництво снарядів до 100 тис.

Сполучені Штати планують у 2025 році збільшити щомісячне виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів до 100 тис. штук.

Про це заявив головний закупник озброєнь Пентагону Біл Лаплант, повідомляє Reuters.

– Ми збираємося вийти на рівень 100 тис. на місяць у 2025 році. Ще 6-8 місяців тому ми виробляли 14 тис. снарядів на місяць, сьогодні – 28 тис., – зазначив він.

Попит на 155-мм артилерійські снаряди різко зріс після вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Однак запаси союзників, призначені для їхньої власної оборони, закінчилися, оскільки вони оперативно поставляли снаряди Києву, який випускає тисячі снарядів на день.

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Нагадаємо, на початку травня 2023 року Рада ЄС ухвалила рішення про надання допомоги Україні на суму €1 млрд у рамках Європейського фонду миру (ЄФМ). Згідно з рішенням, нашій країні планується передати 1 млн снарядів калібру 155 мм і, за потреби, ракет, які будуть спільно закуплені країнами-членами ЄС.

7 липня Рада ЄС та Європарламент попередньо погодили регламент виробництва боєприпасів. Таким чином буде реалізовано третій напрям плану, погодженого Радою ЄС у березні 2023 року.

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