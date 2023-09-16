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Світ
Валерій Савицький, редактор стрічки

США збільшать щомісячне виробництво снарядів до 100 тис.

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

Сполучені Штати планують у 2025 році збільшити щомісячне виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів до 100 тис. штук.

Про це заявив головний закупник озброєнь Пентагону Біл Лаплант, повідомляє Reuters.

– Ми збираємося вийти на рівень 100 тис. на місяць у 2025 році. Ще 6-8 місяців тому ми виробляли 14 тис. снарядів на місяць, сьогодні – 28 тис., – зазначив він.

Попит на 155-мм артилерійські снаряди різко зріс після вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Однак запаси союзників, призначені для їхньої власної оборони, закінчилися, оскільки вони оперативно поставляли снаряди Києву, який випускає тисячі снарядів на день.

Зараз дивляться

Нагадаємо, на початку травня 2023 року Рада ЄС ухвалила рішення про надання допомоги Україні на суму €1 млрд у рамках Європейського фонду миру (ЄФМ). Згідно з рішенням, нашій країні планується передати 1 млн снарядів калібру 155 мм і, за потреби, ракет, які будуть спільно закуплені країнами-членами ЄС.

7 липня Рада ЄС та Європарламент попередньо погодили регламент виробництва боєприпасів. Таким чином буде реалізовано третій напрям плану, погодженого Радою ЄС у березні 2023 року.

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155 мм снаряди

Пентагон, снаряди, США
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

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