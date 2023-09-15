Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
ППО знищила всі 17 запущених росіянами Шахедів – Повітряні сили
Як оформити дитину війни: покрокова інструкція
Відкусила руку: в Єгипті акула напала на туристку на пляжі
Вихідна допомога під час звільнення: кому і коли нараховується
Удар по десантному кораблю та підводному човну РФ: що відомо
Світ Терміново
Терміново
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Валує густий дим: у Самарі горить підшипниковий завод

Пожежа в Самарі 15 вересня 2023

15 вересня в російській Самарі спалахнула масштабна пожежа.

Самара

Місцеві спільноти заполонили світлини густого диму, який видно з різних районів.

Зараз дивляться

У МНС Росії ситуацію поки не коментували.

Однак у мережі вже повідомляють, що задимлення сталось на території підшипникового заводу.

Фото: Самара с огоньком

Пожежа, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У школі та в котельні побиті вікна: що відомо про атаку БпЛА на Хмельниччині
Атака дронів Хмельницької області 15 вересня 2023
Карта бойових дій на 15.09.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
ЗСУ за добу спалили 13 ворожих танків та чотири засоби ППО – Генштаб
Знищена техніка Росії
Генштаб ЗСУ підтвердив звільнення Андріївки на Донеччині
Бої на фронті
”Невразливий” Тріумф: характеристики, ціна та призначення ППО, яку ЗСУ вразили в Євпаторії
Валує густий дим: у Самарі горить підшипниковий завод

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (15.09.2023)
Валує густий дим: у Самарі горить підшипниковий завод
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (15.09.2023)
Валує густий дим: у Самарі горить підшипниковий завод
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (15.09.2023)
Валує густий дим: у Самарі горить підшипниковий завод
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (15.09.2023)
Валує густий дим: у Самарі горить підшипниковий завод
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь