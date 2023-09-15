Валує густий дим: у Самарі горить підшипниковий завод
15 вересня в російській Самарі спалахнула масштабна пожежа.
Місцеві спільноти заполонили світлини густого диму, який видно з різних районів.
У МНС Росії ситуацію поки не коментували.
Однак у мережі вже повідомляють, що задимлення сталось на території підшипникового заводу.
Фото: Самара с огоньком
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