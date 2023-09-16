Остін та Міллі їдуть до Німеччини на 15-й Рамштайн – Пентагон
Глава Пентагону Ллойд Остін і голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі у понеділок прибудуть до Німеччини, щоб наступного дня, 19 вересня, провести чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.
Про це повідомила на брифінгу заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх.
За її словами, це буде вже 15-те засідання Рамштайну з моменту створення міжнародної групи у квітні 2022 року.
– Остін та Міллі приєднаються до міністрів оборони та вищого військового керівництва з майже 50 країн, щоб обговорити триваючу кризу в Україні та подальшу тісну координацію міжнародного співтовариства з метою надання українському народу засобів, необхідних для захисту своєї суверенної території, – наголосила вона.
Під час 14-го засідання Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн, яке відбулося 18 липня, союзники обговорили постачання систем протиповітряної оборони, боєприпасів і броні, необхідної для ЗСУ.
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