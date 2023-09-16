Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
ППО знищила всі 17 запущених росіянами Шахедів – Повітряні сили
Відкусила руку: в Єгипті акула напала на туристку на пляжі
На Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами школяра
Удар по десантному кораблю та підводному човну РФ: що відомо
Оприлюднено супутникові знімки наслідків атаки ЗСУ на субмарину і корабель РФ у Севастополі
Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Остін та Міллі їдуть до Німеччини на 15-й Рамштайн – Пентагон

Рамштайн-12, Ллойд Остін, Марк Міллі
Фото: Getty Images

Глава Пентагону Ллойд Остін і голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі у понеділок прибудуть до Німеччини, щоб наступного дня, 19 вересня, провести чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

Про це повідомила на брифінгу заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх.

За її словами, це буде вже 15-те засідання Рамштайну з моменту створення міжнародної групи у квітні 2022 року.

Зараз дивляться

– Остін та Міллі приєднаються до міністрів оборони та вищого військового керівництва з майже 50 країн, щоб обговорити триваючу кризу в Україні та подальшу тісну координацію міжнародного співтовариства з метою надання українському народу засобів, необхідних для захисту своєї суверенної території, – наголосила вона.

Під час 14-го засідання Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн, яке відбулося 18 липня, союзники обговорили постачання систем протиповітряної оборони, боєприпасів і броні, необхідної для ЗСУ.

Читайте також
Чекаємо на хороші новини: Залужний зустрівся з партнерами зі США та Британії
Остін та Міллі їдуть до Німеччини на 15-й Рамштайн – Пентагон

Війна в Україні, Зброя для України, Ллойд Остін, Марк Міллі, Німеччина, Пентагон, Рамштайн, США-Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Якщо окупанти не підуть з Криму, їх доведеться “викурити” за допомогою зброї – Данілов
Олексій Данілов
В окупованому Токмаку чули гучні вибухи: що відомо
Вибух
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Війська РФ завдають ударів по Харкову: чути звуки вибухів
вибух
ЗСУ поблизу Антонівського мосту форсували Дніпро: в ISW розповіли, для чого
дніпро ріка

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (15.09.2023)
Остін та Міллі їдуть до Німеччини на 15-й Рамштайн – Пентагон
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (15.09.2023)
Остін та Міллі їдуть до Німеччини на 15-й Рамштайн – Пентагон
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (15.09.2023)
Остін та Міллі їдуть до Німеччини на 15-й Рамштайн – Пентагон
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (15.09.2023)
Остін та Міллі їдуть до Німеччини на 15-й Рамштайн – Пентагон
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь