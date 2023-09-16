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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Попри відсутність засудження РФ: у Білому домі назвали “потужною” декларацію G20

Джейк Салліван
Фото: Getty Images

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван назвав підсумкову декларацію саміту Великої двадцятки (G20) “потужною”, попри відсутність у ній засудження агресії РФ.

На брифінгу в п’ятницю він заперечив думку про те, що комюніке було “прохолодним” щодо підтримки України, оскільки не засуджувало повномасштабне вторгнення російських військ.

Салліван виділив чотири пункти в декларації, які, за його словами, “є потужними”. Вони стосуються України.

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– По-перше, першорядне значення територіальної цілісності та суверенітету. По-друге, заява про те, що для будь-якої країни є абсолютно неприйнятним застосування сили для порушення територіальної цілісності іншої країни. По-третє, напад на зернову та цивільну інфраструктуру має бути повністю під забороною. І по-четверте, загроза або застосування ядерної зброї в конфлікті, подібному до цього, мають бути неприйнятними, – пояснив Салліван.

За його словами, замість заяв про нейтралітет, країни G20 насправді вказали Росії: Те, що ви робите, є неприйнятним.

Салліван уточнив, що не отримував “жодної формальної – чи, швидше, неформальної – реакції від України щодо декларації G20”.

Радник додав, що Україна, як і раніше, зосереджена на взаємодії з іншими країнами на так званих мирних самітах, як ті, що відбулися цього літа в Данії та Саудівській Аравії. На думку Саллівана, на цих заходах лідери можуть “знайти шлях до спільного розуміння принципів, на яких має базуватися справедливий мир”.

Радник повідомив, що дискусії на цих самітах “дуже схожі” на пропозиції, викладені в комюніке G20.

Як відомо, 9 вересня країни Великої двадцятки (G20) після дискусій все ж погодили спільну декларацію саміту в Нью-Делі (Індія). В цьому документі згадується війна в Україні, однак немає засудження країни-агресора РФ за розв’язування війни.

У Міністерстві закордонних справ України висловили розчарування слабким текстом декларації G20.

Згодом американський лідер Джо Байден повідомив, що на саміті спостерігалася “достатня” згода щодо необхідності справедливого і тривалого миру в Україні.

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Джерело: CNN
G20, Війна в Україні, Декларація, Російська агресія, Саміт, США
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